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الخميس، 29 مارس 2018 05:37 م
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روسيا: المحادثات مستمرة مع جيش الإسلام للخروج من الغوطة بسوريا

الخميس، 29 مارس 2018 05:14 م
روسيا: المحادثات مستمرة مع جيش الإسلام للخروج من الغوطة بسوريا نائب وزير الخارجية الروسى بوجدانوف





رويترز
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 نقلت وكالة الإعلام الروسية عن ميخائيل بوجدانوف نائب وزير الخارجية قوله اليوم الخميس، إن المحادثات مع جماعة جيش الإسلام المسلحة فى سوريا بشأن الرحيل عن جيب الغوطة الشرقية مازالت مستمرة.

وأضاف أن هناك فرصة لتحقيق تقدم في هذا الصدد. 

وأشارت الخارجية الروسية، أن عملية مكافحة الإرهاب فى الغوطة الشرقية السورية انتهت تقريبا، مؤكده أن مدينة دوما لا تزال تحت سيطرة المعارضة المسلحة.

وأعلنت وزارة الدفاع الروسية خروج أكثر من 135 ألف شخص من الغوطة الشرقية فى ريف دمشق اليوم الخميس، منذ بداية تطبيق الهدنات الإنسانية اليومية فى شهر فبراير الماضى.


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