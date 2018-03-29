رئيس جامعة بنى سويف: الأعلى للجامعات يوافق على انشاء مركز الخدمة العامة بكلية السياحة والفنادق

رئيس جامعة بنى سويف: الأعلى للجامعات يوافق على انشاء مركز الخدمة العامة بكلية السياحة والفنادقالخميس، 29 مارس 2018 06:07 م
الدكتور منصور حسن رئيس جامعة بني سويف
بنى سويف : هانى فتحى
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أعلن الدكتور منصور حسن رئيس جامعة بني سويف عن موافقة المجلس الاعلى للجامعات بأنشاء مركز الخدمة العامة بكلية السياحة والفنادق "وحدة ذات طابع خاص"، واعتماد لائحته المالية والادارية .
وأوضح رئيس الجامعة فى بيان له ان المركز يهدف الى تقديم خدمات الاستشارات والتعليم والتدريب فى مجال الانشطة الاجتماعية والفنادق والدراسات السياحية وتكنولوجيا المعلومات فى مجال السياحة والفنادق والبرامج السياحية المختلفة بالغات الاجنبية ، اضافة الى عقد الدورات التدريبية العلمية للراغبين من داخل وخارج الجامعة وورش العمل والندوات والمؤتمرات ، علاوة على القيام بالمسئولية الاجتماعية والعمل على نشر الوعى السياحى وزيادة التعريف بالمقومات السياحية للمحافظة والوطن .
وأضاف ان المركز سوف يقدم الاستشارات العلمية والتطبيقة والتسويقية فى المجال السياحى للأفراد والهيئات والقطاع العام والخاص ، مشيرا الى ان انشطة المركز تشمل فندق تعليمى ، وشركة السياحة التعليمية ، ومنافذ بيع المنتجات لتقديم خدمات .
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