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جامعة الأزهر تعين رئيسا جديدا لقسم الأشعة فى كلية الطب

الخميس، 29 مارس 2018 09:48 ص
جامعة الأزهر تعين رئيسا جديدا لقسم الأشعة فى كلية الطب محمد فاروق عجاج الأستاذ بقسم الأشعة





كتب لؤى على
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أصدر الدكتور محمد المحرصاوى رئيس جامعة الأزهر قرارا بندب الدكتور محمد فاروق عجاج، الأستاذ بقسم الأشعة التشخيصية بكلية طب البنين جامعة الأزهر بالقاهرة رئيسا للقسم.

تدرج عجاج فى التعليم الطبى وحصل على بكالوريوس الطب والجراحة فى جامعة الأزهر عام 1985، ثم التحق بالدراسات العليا وحصل على درجة الماجستير فى الأشعة التشخيصية عام 1989 ثم استكمل طريق الدراسات العليا ليحصل على درجة الدكتوراه عام 1995 عين مدرسا للأشعة التشخيصية بكلية طب الأزهر ثم ترقى بعد ذلك ليصبح أستاذا مساعدا حتى حصل على الأستاذية عام 2005.

وانتقل إلى مستشفى جامعة الأزهر التخصصى مديرا لقسم الأشعة منذ عام 2014، عضو اللجنة الطبية بالمستشفى التخصصى، ثم عضو اللجنة التحضيرية لها بقرار الإمام الأكبر شيخ الأزهر، مقرر اللجنة الدائمة لترقية أساتذة الأشعة فى عام 2017 شارك عجاج فى مؤتمرات محلية ودولية داخل مصر وخارجها، أشرف على العديد من رسائل الماجستير والدكتوراه، وله أبحاث علمية منشورة عالميا  يعد عجاج من الكفاءات المتميزة فى علم إدارة المستشفيات وجودة التعليم الطبى المستمر.


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