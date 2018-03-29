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القائم بأعمال السعودية ببيروت: المملكة تدرس رفع الحظر السياحى عن لبنان

الخميس، 29 مارس 2018 11:33 ص
القائم بأعمال السعودية ببيروت: المملكة تدرس رفع الحظر السياحى عن لبنان وليد البخارى القائم بالأعمال السعودى فى لبنان





كتبت آمال رسلان
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أعلن القائم بالأعمال السعودى فى لبنان وليد البخارى، أن المملكة تدرس رفع حظر عودة السياح السعوديين إلى لبنان، وقال: "هناك دراسة لرفع التحذير السعودى من زيارة لبنان وأن هذا الأمر يعتمد على المؤشرات الأمنية التى نتلقاها من الحكومة اللبنانية".

جاء ذلك خلال تواجد القائم بالأعمال السعودى فى مطار بيروت الدولى بصحبة وفد وزارى لبنانى وكبار المسئولين الإماراتيين احتفالا بوصول أكبر طائرة فى العالم تابعة لطيران الإمارات إلى بيروت للمرة الأولى.

وأشار مستشار رئيس الجمهورية اللبنانى، ​الياس بو صعب، ​إلى أن "وصول أكبر ​طائرة ​فى العالم إلى مطار بيروت ​ الدولى له أهمية كبيرة ورسائل عديدة وهل أن مطار بيروت سيكون مجهزا لاستقبال طائرات من هذا النوع.

ورأى بو صعب أن "وصول هذه الطائرة هى رسالة إيجابية من ​الإمارات، أننا حاضرون لفتح أجوائنا ويجب علينا أن نأخذ هذه الرسالة، والإمارات تقوم بجهود كبيرة فى إطار العلاقات الثنائية".

 


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