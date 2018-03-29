السيسي 3362 وموسي 58 صوتا فى لجنة "منيل موسي" ببنى سويف







بنى سويف أيمن لطفى

أظهرت نتائج فرز الأصوات فى انتخابات رئاسة الجمهورية بلجان مدارس قرية بياض العرب مركز بنى سويف شرق النيل حصول عبدالفتاح السيسي على 3362 صوتا ، وموسي مصطفى 58 صوتا ، والاصوات الباطلة 155الباطلة صوت.

يذكر أن انتخابات رئاسة الجمهورية بدأت أول أمس الإثنين، على أن ينتهى الاستحقاق الديمقراطى اليوم الأربعاء، حيث شهدت إقبالا كثيفا من جانب المواطنين خلال أول وثانى أيام التصويت، وامتدت طوابير الناخبين أمام اللجان لمسافات طويلة وسط فرحة وسعادة من المواطنين، وتحول الماراثون الانتخابى إلى كرنفال احتفالى.

ويبلغ عدد الناخبين فى محافظة بني سويف مليون و741 و507 مواطنا يصوتون فى 514 لجنة فرعية تشرف عليها 9 لجان عامة و 482 مركزا انتخابيا.

ويبلغ عدد من لهم حق التصويت بجميع أرجاء الجمهورية 59 مليونا و78 ألفًا و138 ناخبا يصوتون فى 13 ألفا و706 لجان فرعية تمثلها 367 لجنة عامة، بإشراف 18 ألف قاض تقريبا يعاونهم 110 آلاف موظف