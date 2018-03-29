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الخميس، 29 مارس 2018 05:37 م
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الخارجية الروسية: العملية العسكرية فى الغوطة الشرقية انتهت تقريبا

الخميس، 29 مارس 2018 01:58 م
الخارجية الروسية: العملية العسكرية فى الغوطة الشرقية انتهت تقريبا الغوطة الشرقية- أرشيفية





رويترز
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أعلنت الخارجية الروسية، اليوم الخميس، أن عملية مكافحة الإرهاب فى الغوطة الشرقية السورية انتهت تقريبا، مؤكده أن مدينة دوما لا تزال تحت سيطرة المعارضة المسلحة.

وأعلنت وزارة الدفاع الروسية خروج أكثر من 135 ألف شخص من الغوطة الشرقية فى ريف دمشق اليوم الخميس، منذ بداية تطبيق الهدنات الإنسانية اليومية فى شهر فبراير الماضى.

وذكرت الوزارة - فى بيان أوردته قناة "روسيا اليوم" الإخبارية، أن خروج مسلحى (فيلق الرحمن) من الغوطة الشرقية مازال مستمرا بموجب الاتفاق المبرم بين المركز الروسى للمصالحة فى سوريا وقيادات التنظيم، حيث غادر 5290 من المسلحين وأفراد عائلاتهم المنطقة عبر ممر إنسانى، متجهين فى 89 حافلة إلى إدلب، فيما بلغ العدد الإجمإلى للذين تم نقلهم من معبر عربين إلى إدلب 24912 شخصا منذ بداية تنفيذ الاتفاق فى 24 مارس الحالى.


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