اصابة 14مواطن بالسويس باختناقات بسبب العاصفة الترابية

السويس - سيد نون

استقبلت مستشفيات السويس العام والتأمين الصحي 14 مصاب باختناق بسبب العاصفة الترابية التي تعرضت لها المحافظة.

وقال مصدر طبي بمستشفي السويس العام، انه تم علاج المصابين جميعا بعد وصولهم الي المستشفي العام.

وأشار المصدر، انه توجد طوارئ بالمستشفي بسبب العاصفة الترابية.

وتعرضت السويس بعاصفة ترابية تسببت في اغلاق 4 موانئ بالمحافظة.