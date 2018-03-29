إعادة فتح ميناء نويبع البحرى بعد تحسن الأحوال الجوية







جنوب سيناء فايزة مرسال

أعلن ملاك يوسف المتحدث الإعلامى لهيئة موانىء البحر الأحمر انه تم إعادة فتح ميناء نويبع البحرى بمحافظة جنوب سيناء فى تمام الساعة الثانية عشر ظهرا بعد تحسن الأحوال الجوية و استقرار الرياح و تم استئناف الأنشطة البحرية و الحركة الملاحية مع استمرار غلق ميناء شرم الشيخ .