إعادة فتح ميناء نويبع البحرى بعد تحسن الأحوال الجوية

إعادة فتح ميناء نويبع البحرى بعد تحسن الأحوال الجويةالخميس، 29 مارس 2018 12:57 م
ميناء نويبع - أرشيفية
جنوب سيناء فايزة مرسال
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أعلن ملاك يوسف المتحدث الإعلامى لهيئة موانىء البحر الأحمر انه تم إعادة فتح ميناء نويبع البحرى بمحافظة جنوب سيناء فى تمام الساعة الثانية عشر ظهرا بعد تحسن الأحوال الجوية و استقرار الرياح و تم استئناف الأنشطة البحرية و الحركة الملاحية مع استمرار غلق ميناء شرم الشيخ .
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