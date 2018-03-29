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إعادة فتح ميناء نويبع البحرى بعد تحسن الأحوال الجوية

الخميس، 29 مارس 2018 12:57 م
إعادة فتح ميناء نويبع البحرى بعد تحسن الأحوال الجوية ميناء نويبع - أرشيفية





جنوب سيناء فايزة مرسال
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أعلن ملاك يوسف المتحدث الإعلامى لهيئة موانىء البحر الأحمر انه تم إعادة فتح ميناء نويبع البحرى بمحافظة جنوب سيناء فى تمام الساعة الثانية عشر ظهرا بعد تحسن الأحوال الجوية و استقرار الرياح و تم استئناف الأنشطة البحرية و الحركة الملاحية مع استمرار غلق ميناء شرم الشيخ .

 

 


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