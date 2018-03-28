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مهاب مميش: عبور 254 سفينة قناة السويس بحمولة 16 مليون طن خلال 5 أيام

الأربعاء، 28 مارس 2018 05:30 ص
مهاب مميش: عبور 254 سفينة قناة السويس بحمولة 16 مليون طن خلال 5 أيام مهاب مميش





الإسماعيلية – جمال حراجى
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قال الفريق مهاب مميش رئيس هيئة قناة السويس، رئيس الهيئة الاقتصادية العامة لمنطقة قناة السويس، إن حركة الملاحة شهدت خلال الـ5 أيام الماضية من الجمعة وحتى أمس الثلاثاء، عبور 254 سفينة بحمولة 16 مليون طن.

 

وأشار مميش، فى تصريحات صحفية، أن القناة استقبلت حمولات خلال شهرى يناير وفبراير من العام الجارى، تقدر بـ171.2 مليون طن، مقارنة بـ154 مليون طن بزيادة قدرها 17.2 مليون طن، وهو ما يؤكد استمرار الآثار الإيجابية لقناة السويس الجديدة فى زيادة أعداد السفن والحمولات العابرة للقناة، وكذلك نجاح السياسات التسويقية المرنة التى اتبعتها الهيئة فى جذب خطوط ملاحية جديدة.

 

وكشفت تقارير ملاحية صادرة عن هيئة قناة السويس، أن يوم الجمعة عبرت قناة السويس 47 سفينة بحمولة 2.9 مليون طن، كما عبرت يوم السبت 48 سفينة بحمولة 2 مليون و300 طن، ويوم الأحد عبرت 56 سفينة قناة السويس بحمولة 3 ملايين و300 ألف طن.

 

 كما عبرت يوم الاثنين 51 سفينة بحمولة 3.1 مليون طن، كما عبرت أمس الثلاثاء 52 سفينة بحمولة 3 ملايين و500 ألف طن، ليصل إجمالى عبور السفن خلال الـ5 أيام فقط 254 سفينة بحمولة 16 مليون طن.

 


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