مسيرة بشوارع السويس لحث المواطنين على المشاركة فى الانتخابات







السويس - سيد نون

نظمت النقابة العامة للبترول بالسويس، اليوم الأربعاء، مسيرة بشوارع المحافظة لحث المواطنين على المشاركة فى الانتخابات قبل إغلاق باب التصويت بساعات.

تقدم المسيرة النائبة نانسى نصير عضو مجلس النواب وعدد من القيادات النقابة البترول فى السويس والعشرات من المواطنين المشاركين.

ورفع المشاركون فى المسيرة أعلام مصر والسويس، كما هتفوا "انزل.. شارك" و"خليك إيجابى"، كما قام بتشغيل بعض الأغانى الوطنية.

يذكر أن انتخابات رئاسة الجمهورية بدأت أول أمس الاثنين، وتستمر حتى مساء اليوم الأربعاء، حيث شهدت إقبالاً كثيفًا مع فتح اللجان، وامتدت طوابير الناخبين لمسافات طويلة وسط فرحة وسعادة من المواطنين، وتحول الماراثون الانتخابى إلى كرنفال احتفالى.

ويبلغ عدد من لهم حق التصويت بجميع أرجاء الجمهورية 59 مليونا و78 ألفًا و138 ناخبا يصوتون فى 13 ألفا و706 لجان فرعية تمثلها 367 لجنة عامة، بإشراف 18 ألف قاض يعاونهم 110 آلاف موظف.















