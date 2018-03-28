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محافظ كفر الشيخ: الأهالى تحدوا الطقس وخاسر من لم يلحق بركب التنمية

الأربعاء، 28 مارس 2018 05:15 م
محافظ كفر الشيخ: الأهالى تحدوا الطقس وخاسر من لم يلحق بركب التنمية محافظ كفر الشيخ خلال جولاته





كفر الشيخ - محمد سليمان
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قال اللواء سيد نصر، محافظ كفر الشيح، إن ما تشهده محافظة كفر الشيخ من زحام على اللجان جميل ومشرف، والمواطنون يشاركون فى الانتخاب بفرح ورفع الأعلام المصرية، والانتخابات الرئاسية أشبه بـ"عرس ديمقراطى"، وخاسر من لم يلحق بركب التنمية ويساهم فى استقرار مصر بصوته، لأن صوته أمانة، مؤكدا أنه لم يتم رصد أى شكاوى فى العملية الانتخابية.

 

وأضاف محافظ كفر الشيخ، لـ"اليوم السابع" أن الساعات المتبقية من العملية الانتخابية ستشد إقبالا غير مسبوق أن المحافظة ستحتل مرتبة متقدمة فى المحافظات الأكثر تصويا، لأن المواطنين لديهم وعى وحس وطنى وستكون المحافظة عنوان لكل محافظات مصر فى الانتخابات.

 

وأكد المحافظ أن المواطنين تحدوا حالة الجو التى تشهدها قرى كفر الشيخ، خاصة المطلة على ساحل البحر المتوسط والقريبة منه، مشيرا إلى أن الله أرسل لنا مطراً جعل الجو فى أفضل حال.

 

وقال المحافظ: "كل الإمكانيات متوفرة لنقل الناخبين من مسنات ومرضى وذوى الاحتياجات الخاصة، كما هناك كراسى متحركة لكبار السن، والمظلات، والمشروبات، بالإضافة إلى توفير خدمة لمعرفة لجنة الناخب".

 

يذكر أن انتخابات رئاسة الجمهورية بدأت أول أمس الاثنين وتستمر حتى مساء اليوم الأربعاء حيث شهدت إقبالا كثيفا مع فتح اللجان وامتدت طوابير الناخبين لمسافات طويلة وسط فرحة وسعادة من المواطنين، وتحول الماراثون الانتخابى إلى كرنفال احتفالى.

 

ويبلغ عدد من لهم حق التصويت بجميع أرجاء الجمهورية 59 مليونا و78 ألفًا و138 ناخبا يصوتون فى 13 ألفا و706 لجان فرعية تمثلها 367 لجنة عامه بإشراف 18 ألف قاض يعاونهم 110 آلاف موظف.


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