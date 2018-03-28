مؤشرات أولية.. رئيس لجنة بالتجمع: المشاركة جيدة جدا ووصلت لـ 45%







كتبت أمنية الموجى

قال المستشار بهاء الشاذلى، رئيس لجنة 6 بمدرسة القاهرة الرسمية للغات بالتجمع الخامس، إن العملية الانتخابية خلال الثلاثة أيام الماضية، فاقت التوقعات وكان سير العملية فوق الجيد.

وأصاف الشاذلى لـ "اليوم السابع"، أن المشاركة تجاوزت 45%، ولم نقابل أي تجاوزات خلال الثلاثة أيام، وأنها شهدت حالة من الوعى والثقافة بين الناخبين، وزادت نسية المشاركة بالأخص فى اليوم الأول والثالث بشكل كبير.

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