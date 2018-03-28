كبار السن يتصدرون مشاهد الإقبال على اللجان فى آخر أيام الانتخابات (صور)







الإسكندرية - هناء أبو العز

واصل كبار السن بالإسكندرية إصرارهم على المشاركة فى الانتخابات الرئاسية 2018، لليوم الثالث على التوالى، متصدرين المشهد الانتخابى فى آخر أيام التصويت، وسط حالة من الاستقرار الأمنى.

ورغم صعوبة الطقس، بدأ عشرات من كبار السن التوافد على اللجان مع بدء عملها فى التاسعة صباحا، وقال "الحاج محمد"، أحد الناخبين بلجنة مركز شباب الحرمين بالمندرة، إنه حرص على الإدلاء بصوته اليوم رغم الطقس ومتاعبه الصحية وسنوات عمره الـ83 سنة، قائلا: "صوتى أمانة طالما أتنفس، وواجب علىّ الإدلاء بصوتى من أجل الوطن".

وفى سياق متصل، انتشرت عناصر من قوات التأمين التابعة للقوات المسلحة ولالشرطة فى محيط اللجان، لاستقبال ومساعدة الناخبين من كبار السن، ونقل من يحتاجون منهم إلى اللجان بالكراسى المتحركة التى وفرتها الشرطة باللجان.

كانت قد انطلقت صباح الاثنين الماضى، الانتخابات الرئاسية 2018، التى يتنافس فيها الرئيس عبد الفتاح السيسي، والمرشح موسى مصطفى موسى، وتستقبل اللجان الفرعية على امتداد محافظات مصر 59 مليون ناخب تشملهم قاعدة بيانات الناخبين، من الاثنين حتى الأربعاء، ومن المنتظر إعلان نتيجة الجولة الأولى الاثنين المقبل 2 أبريل.