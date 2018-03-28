فيديو..شاهد شوارع جنوب سيناء تكتسى بالمسيرات الحاشدة فى ثالث أيام التصويت







جنوب سيناء – فايزة مرسال

نظمت مديرية التربية والتعليم بمحافظة جنوب سيناء اليوم، الأربعاء، مسيرة لنقابة المعلمين وللعاملين بديوان المديرية على الإقدام للتصويت فى الانتخابات الرئاسية وحث المواطنين على المشاركة.

ووفرت المديرية أتوبيسات لنقل العاملين لمقار اللجان الانتخابية للإدلاء بأصواتهم فى انتخابات الرئاسة مرددين شعارات انزل شارك، الجزيرة فين( السيسى عمهم) وقالوا إيه علينا دول.

وبعد انتهاء جميع العاملين من التصويت طاف الموكب على لجان مدينة طور سيناء لحث المواطنين على التوجه للجان الانتخابية والتصويت.

ومن جانبه قام فوزى همام رئيس مدينة طور سيناء بتوزيع أعلام مصر على الناخبين من وكذلك المواطنين والمارة وقائدى السيارات أمام اللجان الانتخابية.

وأكد محمد عقل وكيل وزارة التربية والتعليم بجنوب سيناء على متابعته المستمرة للعملية الانتخابية من خلال غرفة العمليات المركزية بالمحافظة، التى يشرف عليها لافتا إلى أنه لم ترد أيه شكاوى أو مشكلات لغرفة العمليات الرئيسية من الغرف الفرعية الموجودة بالإدارات التعليمية.

ويبلغ عدد الناخبين فى محافظة جنوب سيناء 101 ألف و742 مواطنا يصوتون فى 18 لجنة فرعية تشرف عليها 9 لجان عامة و15 مركزا انتخابيا.

ويبلغ عدد من لهم حق التصويت بجميع أرجاء الجمهورية 59 مليونا و78 ألفا و138 ناخبا يصوتون فى 13 ألفا و706 لجان فرعية تمثلها 367 لجنة عامة بإشراف 18 ألف قاضيا تقريبا يعاونهم 110 آلاف موظف.

يذكر أن انتخابات رئاسة الجمهورية بدأت أول أمس الإثنين، على أن ينتهى الاستحقاق الديمقراطى اليوم الأربعاء، حيث شهدت إقبالا كثيفا من جانب المواطنين خلال أول وثانى أيام التصويت، وامتدت طوابير الناخبين أمام اللجان لمسافات طويلة وسط فرحة وسعادة من المواطنين، وتحول الماراثون الانتخابى إلى كرنفال احتفالى.



محمد عقل وكيل وزارة التربية والتعليم وفوزى همام رئيس مدينة طور سيناء والمعلمين فى المسيرة



المسيرة لناخبين امام اللجان الانتخابية



السيدات امام اللجان الانتخابية