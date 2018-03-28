فيديو.. رئيس لجنة بإمبابة يخرج لقعيد بالشارع لمساعدته على الإدلاء بصوته

فيديو.. رئيس لجنة بإمبابة يخرج لقعيد بالشارع لمساعدته على الإدلاء بصوتهالأربعاء، 28 مارس 2018 02:55 م
المستشار أمير البنانى يساعد قعيد على الإدلاء بصوته
كتب إبراهيم أحمد
إضافة تعليق
فى لفتة إنسانية خرج المستشار أمير البنانى رئيس لجنة 19 بإمبابة إلى رجل مسن قعيد، والذى حضر إلى اللجنة الانتخابية وأصر على الإدلاء بصوته فى الانتخابات الرئاسية رغم مرضه، ولعدم قدرته على الدخول إلى اللجنة كونه قعيد لا يستطيع الحركة.
يذكر أن انتخابات رئاسة الجمهورية بدأت أول أمس الاثنين، وتستمر حتى مساء اليوم الأربعاء، حيث شهدت إقبالا كثيفا مع فتح اللجان، وامتدت طوابير الناخبين لمسافات طويلة وسط فرحة وسعادة من المواطنين، وتحول الماراثون الانتخابى إلى كرنفال احتفالى.
ويبلغ عدد من لهم حق التصويت بجميع أرجاء الجمهورية 59 مليونا و78 ألفًا و138 ناخبا يصوتون فى 13 ألفا و706 لجان فرعية تمثلها 367 لجنة عامة، بإشراف 18 ألف قاض يعاونهم 110 آلاف موظف.
إضافة تعليق
"اليوم السابع" يقدم أقوى ملحق عقارى بالشرق الأوسط مع انطلاق "سيتى سكيب".. وزير الإسكان: 397 مليار جنيه استثمارات مشروعات التنمية فى 4 سنوات.. والمطورون العقاريون يكشفون خطط الاستثمار فى 2018
مكاسب الفراعنة رغم السقوط أمام البرتغال واليونان فى معسكر سويسرا.. كوبر يطمئن على حراسة المرمى.. منتخب مصر يعتاد اللعب أمام الكبار ووسط الثلوج.. عودة مروان محسن.. وعبد الله السعيد لم يتأثر بأزمة القطبين
لا توجد تعليقات على الخبر
مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة