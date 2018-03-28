فيديو.. رئيس لجنة بإمبابة يخرج لقعيد بالشارع لمساعدته على الإدلاء بصوته







كتب إبراهيم أحمد

فى لفتة إنسانية خرج المستشار أمير البنانى رئيس لجنة 19 بإمبابة إلى رجل مسن قعيد، والذى حضر إلى اللجنة الانتخابية وأصر على الإدلاء بصوته فى الانتخابات الرئاسية رغم مرضه، ولعدم قدرته على الدخول إلى اللجنة كونه قعيد لا يستطيع الحركة.

يذكر أن انتخابات رئاسة الجمهورية بدأت أول أمس الاثنين، وتستمر حتى مساء اليوم الأربعاء، حيث شهدت إقبالا كثيفا مع فتح اللجان، وامتدت طوابير الناخبين لمسافات طويلة وسط فرحة وسعادة من المواطنين، وتحول الماراثون الانتخابى إلى كرنفال احتفالى.

ويبلغ عدد من لهم حق التصويت بجميع أرجاء الجمهورية 59 مليونا و78 ألفًا و138 ناخبا يصوتون فى 13 ألفا و706 لجان فرعية تمثلها 367 لجنة عامة، بإشراف 18 ألف قاض يعاونهم 110 آلاف موظف.