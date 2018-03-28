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طفل يدعو للمشاركة فى الانتخابات بكفر الشيخ رافعا صور شهداء الكتيبة 103

الأربعاء، 28 مارس 2018 04:55 م
طفل يدعو للمشاركة فى الانتخابات بكفر الشيخ رافعا صور شهداء الكتيبة 103 طفل يدعو للمشاركة بالانتخابات رافعا صور شهداء "الكتيبة 103"





كفر الشيخ – محمد سليمان
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تعددت مشاركة الأطفال بمحافظة كفر الشيخ للعملية الانتخابية ما بين ارتداء العلم المصرى، ومصاحبة الأهالى للجان الانتخابية، لوضع أصابعهم فى الحبر، ويهللون ويرقصون، معبرين عما بداخلهم حبًا وانتمائهم لمصر .

 

وفى قرية أبو قطفه التابعة لمركز بيلا لم يجد محمد خالد نبيه الطفل وسيلة لجذب الناخبين وتشجيعهم على الإدلاء بأصواتهم إلا حمله لصور شهداء الكتيبة 103 والشهيد أحمد منسى ضحايا العملية الإرهابية بسيناء .

 

يذكر أن انتخابات رئاسة الجمهورية بدأت أول أمس الاثنين وتستمر حتى مساء اليوم الأربعاء حيث شهدت إقبالا كثيفا مع فتح اللجان وامتدت طوابير الناخبين لمسافات طويلة وسط فرحة وسعادة من المواطنين، وتحول الماراثون الانتخابى إلى كرنفال احتفالى.

 

ويبلغ عدد من لهم حق التصويت بجميع أرجاء الجمهورية 59 مليونا و78 ألفًا و138 ناخبا يصوتون فى 13 ألفا و706 لجان فرعية تمثلها 367 لجنة عامه بإشراف 18 ألف قاض يعاونهم 110 آلاف موظف.

 
 
2- محمد يرفع صورة الشهيد احمد منسي
 
3- تواجد امام اللجنة

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