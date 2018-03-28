video7
سوبر كورة
المرأة
photo7
parlmany
Ads
الأربعاء، 28 مارس 2018 05:00 ص
خالد صلاح
الرئيسية أخبار المحافظات

صور.. محافظ سوهاج يكلف الوحدات المحلية والرى بحل أزمة نقص المياه

الأربعاء، 28 مارس 2018 04:00 ص
صور.. محافظ سوهاج يكلف الوحدات المحلية والرى بحل أزمة نقص المياه جفاف الترع بسوهاج





سوهاج محمود مقبول
إضافة تعليق

حالة من القلق يعيشها المزارعون بمحافظة سوهاج، بسبب جفاف الترع فى بعض الأماكن وقلة منسوب بالأماكن الأخرى الأمر الذى يهدد حياة المحاصيل الزراعية - على حد قولهم - خاصة أن تلك الفترة هى فترة تجهيز محصول القمح للحصاد.

فى البداية يقول محمد على مزارع من مركز ساقلته، المشكلة الحقيقة لدينا أن أرضنا الزراعية موجودة بنهاية الترع ونهاية الترع منذ أكثر من 45 يوما لم تصلها المياه وأصبحنا نعتمد بشكل كبير على المياه الجوفية من ماكينات الرى، وهذه المياه لا يستفيد منها الزرع لأن نسبة الملوحة بها عالية جدا، الأمر الذى يضر بالزراعات المختلفة ويقلل من الإنتاج الخاص بها فى الموسم، وعلى سبيل المثال لا الحصر محصول القمح هذا العام لن يكون بجودة العام الماضى لأن المياه الخاصة بالترع هذا العام لم تصل لنا بشكل كاف، الأمر الذى أثر بشكل كبير على إنتاجية الفدان ونحن ننتظر محصول القمح من العام للعام لأننا نعتمد عليه فى الأكل.

وقال حسين محمد من قرية شطورة بطهطا، مياه الرى لا نجدها والسبب غير معروف، والترع بالقرية خالية من المياه تماما حتى أن منسوب المياه بالترعة الإبراهيمية الترعة الأم منخفض، وبالتالى فإن الترع الصغيرة والمصارف خالية من المياه، مشيرا إلى أن الاعتماد على مياه الرى الأخرى تتطلب زيادة كمية الأسمدة للمحاصيل لتعويض ما تفقده من عدم وجود مياه الترع، مما يكلف الفلاح مبالغ ماليه كبيرة خاصة وأن أسعار الأسمدة مرتفع، وما نحصل عليه من الجمعية قليل وأننى أطالب وزارة الرى بالتدخل السريع لحل الأزمة الموجودة بمياه الرى وإعادة ملء الترع مرة أخرى.

وعلى جانب آخر وبعد شكوى المزارعين من نقص مياه الرى كلف الدكتور أيمن عبد المنعم، محافظ سوهاج، رؤساء الوحدات المحلية و مديرية الرى ببحث أسباب تأخر وصول مياه الرى إلى الترع الموجودة بالقرى والمراكز وعمل مرور دورى عليها ومتابعات مع المزارعين وتذليل كل شكاواهم الخاصة بمياه الرى.

وشدد المحافظ على مديرية الرى والوحدات المحلية بالتواصل مع المزارعين بجميع قرى المحافظة لبحث أى شكوى من المواطنين بخصوص مياه الرى، وذلك للحفاظ على الثروة الزراعية وضمان وصول مياه الرى لجميع المزارعين بنطاق المحافظة.

وأكدت مديرية الرى فى سوهاج ردا على الأزمة قالت أن هناك أجنده موضوعه يتم من خلالها تقسيم المياه على الترع والمصارف طبقا لجدول معين حتى يتم الحفاظ على المياه فمثلا مراكز الجنوب يتم دمج جرجا والبلينا والمنشأة فى حصة رى واحدة والشمال طهطا وطما والمراغة فى حصة رى واحدة وهذا طبقا لأجندة موضوعه ومحددة المدة.

 

29497161_1699764700112197_1432914545801691136_o
 
 
29433220_1699764316778902_2704808461278904320_o
 
 
29467957_1699764523445548_5578756565785116672_o
 

 

29468644_1699764260112241_56115487183994880_o
 

 

29472823_1699764176778916_5236756257104199680_o

إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

محافظ سوهاج ينعى مواطن وافته المنيه عقب الإدلاء بصوته بالمنشأة

سوهاج

محافظة سوهاج

اخبار سوهاج

اخبار مصر

مديرية الرى بسوهاج

الترع والمصارف

ترع سوهاج




لا تفوتك
"الهيئة الوطنية": إلغاء ساعة الراحة تلبية للموظفين الراغبين فى التصويت

"الهيئة الوطنية": إلغاء ساعة الراحة تلبية للموظفين الراغبين فى التصويت

موعد مباراة مصر واليونان والقنوات الناقلة

موعد مباراة مصر واليونان والقنوات الناقلة

"التموين": بدء طرح الرنجة والفسيخ فى منافذ المجمعات الاستهلاكية بأسعار مخفضة 25%.. "القابضة الغذائية": ارتفاع معدلات توريد القصب لـ5 ملايين و830 ألف طن.. وشركات الجملة تنتهى من صرف المقررات التموينية لشهر مارس

"التموين": بدء طرح الرنجة والفسيخ فى منافذ المجمعات الاستهلاكية بأسعار مخفضة 25%.. "القابضة الغذائية": ارتفاع معدلات توريد القصب لـ5 ملايين و830 ألف طن.. وشركات الجملة تنتهى من صرف المقررات التموينية لشهر مارس

دفتر أحوال المواطن.. شكوى من تكدس المواطنين أمام مكتب تموين الدخيلة بالإسكندرية.. شكوى من انتشار القمامة أمام محطة مترو عزبة النخل.. وقارئ يناشد وزارة الصحة بإنشاء مستشفى بقرية المحروسة فى قنا

دفتر أحوال المواطن.. شكوى من تكدس المواطنين أمام مكتب تموين الدخيلة بالإسكندرية.. شكوى من انتشار القمامة أمام محطة مترو عزبة النخل.. وقارئ يناشد وزارة الصحة بإنشاء مستشفى بقرية المحروسة فى قنا

بالخطوات.. كيف تمنع فيس بوك من تسجيل مكالماتك ورسائلك؟

بالخطوات.. كيف تمنع فيس بوك من تسجيل مكالماتك ورسائلك؟

الوطنية للانتخابات: المشاركة تعنى الديمقراطية والمقاطعة مكسب لكارهى الوطن

الوطنية للانتخابات: المشاركة تعنى الديمقراطية والمقاطعة مكسب لكارهى الوطن

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة