صور..قائد قوات الدفاع الجوى يتفقد لجان أسوان والناخبات يستقبلنه بالزغاريد







كتب محمد شعلان - أسوان عبد الله صلاح

تفقد الفريق على فهمى، قائد قوات الدفاع الجوى، لجان الانتخابات الرئاسية 2018 فى محافظ أسوان، فى ثالث أيام الانتخابات التى انطلقت الاثنين ويُغلق باب التصويت فيها مساء اليوم.

وحرص قائد قوات الدفاع الجوى خلال جولته فى لجان الانتخابات بمحافظة أسوان، على الاطمئنان على انتظام العملية الانتخابية، وخلوها من أى معوقات، وانتظام سير تصويت الناخبين فى مختلف مدارس المحافظة.

وخلال جولة الفريق على فهمى، التى رافقه خلالها اللواء مجدى حجازى محافظ أسوان، استقبلته الناخبات فى لجنة مدرسة العقاد الثانوية العسكرية بالزغاريد، وسط استمرار توافد الناخبين، واستقرار الحالة الأمنية فى اللجان.

كانت قد انطلقت صباح الاثنين الماضى، الانتخابات الرئاسية 2018، التى يتنافس فيها الرئيس عبد الفتاح السيسي، والمرشح موسى مصطفى موسى، وتستقبل اللجان الفرعية على امتداد محافظات مصر 59 مليون ناخب تشملهم قاعدة بيانات الناخبين، من الاثنين حتى الأربعاء، ومن المنتظر إعلان نتيجة الجولة الأولى الاثنين المقبل 2 أبريل.

يُذكر أن عدد من يحق لهم التصويت فى أنحاء مصر يبلغ 59 مليونا و78 ألفا و138 ناخبا، يصوتون فى 13 ألفا و706 لجان فرعية، تمثلها 367 لجنة عامة، بإشراف 18 ألف قاضٍ تقريبا، يعاونهم 110 آلاف موظف.

وكان ملايين المصريين المقيمين بالخارج قد صوتوا فى الانتخابات، عبر 139 مقرا انتخابيا فى السفارات والقنصليات المصرية بأنحاء العالم، وامتد التصويت من الجمعة 16 حتى الأحد 18 مارس الجارى، وشهدت الأيام الثلاثة إقبالا حاشدا واحتفالات من آلاف المصريين الذين شاركوا فى السباق، ومن المقرر إعلان نتائج تصويت المصريين بالخارج ضمن النتائج المجمعة للانتخابات مطلع أبريل.



















