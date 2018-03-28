صور.. فرحة أهالى التبين أثناء الإدلاء بأصواتهم







كتب مؤنس حواس وعزوز الديب

احتفل المواطنون بالعرس الديمقراطى أمام اللجان اللانتخابية بالتبين وعبروا عن عن فرحتهم بترديد الأغانى الوطنية حاملين الأعلام المصرية مشيرين بعلامة النصر فى وجه الإرهاب الغاشم الذى هزموه على مدار 3 أيام من خلال التوجه إلى صناديق الاقتراع.

يذكر أن انتخابات رئاسة الجمهورية بدأت أمس الاثنين، وتستمر حتى اليوم الأربعاء، إذ شهدت إقبالا كثيفا مع فتح اللجان صباح أمس، وامتدت طوابير الناخبين أمام اللجان لمسافات طويلة وسط فرحة وسعادة من المواطنين، وتحول الماراثون الانتخابى إلى كرنفال احتفالى.

ويبلغ عدد من لهم حق التصويت بجميع أرجاء الجمهورية 59 مليونا و78 ألفًا و138 ناخبا يصوتون فى 13 ألفا و706 لجان فرعية تمثلها 367 لجنة عامة، بإشراف 18 ألف قاض تقريبا يعاونهم 110 آلاف موظف.