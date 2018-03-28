صور.. سيدة من سوهاج تلوح بعلم مصر وتهتف لرجال الجيش والشرطة







سوهاج محمود مقبول

عبرت سيدة تقيم بشارع الجمهورية بمحافظة سوهاج عن فرحتها بالانتخابات الرئاسية 2018 بتجميع أسرتها بشرفة منزلها المطل على لجنة مدرسة باحثة البادية.

ولوحت السيدة وأسرتها بالأعلام المصرية على أنغام "تسلم الأيادى وقالوا إيه علينا" وأخذت السيدة تهتف للقيادات الأمنية والتنفيذية وقيادات القوات المسلحة أثناء زيارتهم للجنة "تحيا مصر.. تحيا مصر.. تحيا مصر".

يذكر أن عدد الناخبين فى سوهاج مليونان و860 ألفا و973 مواطنا ومواطنة، ويبلغ عدد اللجان العامة بسوهاج 18 لجنة، هى قسم أول سوهاج، وتضم 20 لجنة فرعية، وقسم شرطة ثان سوهاج، ويضم 17 لجنة فرعية، ومركز شرطة جزيرة شندويل بـ11 لجنة فرعية، ومركز شرطة سوهاج بـ71 لجنة فرعية، وقسم شرطة جرجا بـ20 لجنة فرعية، ومركز شرطة جرجا بـ52 لجنة فرعية، وقسم شرطة طهطا بـ19 لجنة فرعية، ومركز شرطة طهطا بـ56 لجنة فرعية.

وتضم قائمة لجان سوهاج اللجنة العامة بقسم شرطة الكوثر وتضم لجنة فرعية واحدة، ومركز شرطة البلينا بـ66 لجنة فرعية، ومركز شرطة أخميم بـ62 لجنة فرعية، ومركز شرطة المنشأة بـ59 لجنة فرعية، ومركز شرطة العسيرات بـ29 لجنة فرعية، ومركز شرطة جهينة بـ45 لجنة فرعية، ومركز شرطة ساقلتة بـ44 لجنة فرعية، ومركز شرطة دار السلام بـ59 لجنة فرعية، ومركز شرطة المراغة بـ72 لجنة فرعية، ومركز شرطة طما بـ78 لجنة فرعية.







































