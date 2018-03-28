صور.. زحام على لجان الانتخابات بمدرسة الاجتهاد الثانوية بمصر القديمة







كتب محمود طه حسين

قالت رئيس لجنة مدرسة الاجتهاد الثانوية بنات بمنطقة مصر القديمة، إن نسبة إقبال الناخبين فى الساعات الأخيرة قبل غلق باب التصويت ارتفع، موضحة أنه اليوم شهد توافد إعداد كبيرة على المقرات الانتخابية فى اللجنة.

وأوضحت رئيس لجنة مدرسة الاجتهاد الثانوية بنات بمنطقة مصر القديمة، أن المؤشرات الأولوية تشير إلى مشاركة إعداد كبيرة من الناخبين ممن لهم حق الصويت.

وشهدت اللجنة مشاركة عدد كبير من الشابات على صناديق الاقتراع.

يذكر أن انتخابات رئاسة الجمهورية بدأت أول أمس الاثنين، وتستمر حتى مساء اليوم الأربعاء، حيث شهدت إقبالا كثيفا مع فتح اللجان، وامتدت طوابير الناخبين لمسافات طويلة وسط فرحة وسعادة من المواطنين، وتحول الماراثون الانتخابى إلى كرنفال احتفالى.

ويبلغ عدد من لهم حق التصويت بجميع أرجاء الجمهورية 59 مليونا و78 ألفًا و138 ناخبا يصوتون فى 13 ألفا و706 لجان فرعية تمثلها 367 لجنة عامة، بإشراف 18 ألف قاض يعاونهم 110 آلاف موظف.