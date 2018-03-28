صور.. إقبال كبير من قبائل بئر العبد بشمال سيناء للتصويت فى الانتخابات

شمال سيناء - محمد حسين

توافدت قبائل بئر العبد بشمال سيناء على اللجان الانتخابية للمشاركة فى الانتخابات، حيث شهدت مناطق غرب بئر العبد إقبال أبناء قبائل القطاوية والسماعنة والمساعيد والعقايلة على المشاركة فى الانتخابات.

كما شهدت قرى ومناطق رمانة إقبال أبناء قبيلة الأخارسة، وبدروهم احتشد أبناء قبيلة البياضية أمام اللجان فى قرى الخربة ومدينة بئر العبد، كما شهدت لجان بئر العبد وقرى النجاح وسلمانة والسادات، أقبالا كثيفا للناخبين من أبناء قبيلة الدواغرة، وبدورهم أقبل بكثافة أبناء قبيلة السواركة المقيمين بقرى الروضة ومزار والتلول على المشاركة.

وقام عدلى اليمانى مساعد محافظ شمال سيناء وسلامة الرقيعى عضو مجلس النواب عن دائرة بئر العبد بجولة على اللجان فى مدينة بئرالعبد وقرى النجاح وبالوظة و الشوحط وأقطية.

وقال اليمانى إن هذه القرى تشهد إقبال الناخبين، وحرص الأهالى على المشاركة.

ويبلغ عدد الناخبين فى محافظة شمال سيناء 250 ألفا و605 مواطنا يصوتون فى 61 لجنة فرعية تشرف عليها 11 لجنة عامة و49 مركزا انتخابيا.