شركة سيكو تنظم قوافل لموظفيها للمشاركة فى الانتخابات الرئاسية







كتبت: هبة السيد

نظمت الشركة المصرية لصناعات السيليكون "سيكو مصر"، صاحبة العلامة التجارية لأول محمول صنع بأيد مصرية، قوافل من موظفيها العاملين فى مصنعها بأسيوط والذى يضم قرابة 500 موظف للمشاركة فى انتخابات الرئاسة المصرية فى إطار حرصها على المشاركة فى الانتخابات الرئاسية لمصر عام 2018.

وقامت الشركة بتوفير عدد من الأوتوبيسات لنقل الموظفين والعاملين فى المصنع إلى لجانهم الانتخابية للإدلاء بأصواتهم فى الانتخابات واعتبار هذا الإجراء يأتى ضمن ساعات العمل المعمول بها فى المصنع.

أعرب المهندس محمد سالم، رئيس الشركة المصرية لصناعات السيليكون عن سعادته بالمشاركة فى هذه الانتخابات وحرص الموظفين والعاملين بالمصنع على الإدلاء بأصواتهم فى العملية الانتخابية باعتبارها عمل وطنى، مؤكدا أن المشاركة فى الانتخابات من جانب المواطنين هو السبيل الوحيد لإقامة مجتمع ديمقراطى وإثبات أن كل ما يتم فى مصر من إجراءات وإصلاحات يأتى بتأييد ودعم من المصريين لقيادتهم السياسية.

يذكر أن انتخابات رئاسة الجمهورية بدأت أول أمس الإثنين، على أن ينتهى الاستحقاق الديمقراطى اليوم الأربعاء، حيث شهدت إقبالا كثيفا من جانب المواطنين خلال أول وثانى أيام التصويت، وامتدت طوابير الناخبين أمام اللجان لمسافات طويلة وسط فرحة وسعادة من المواطنين، وتحول الماراثون الانتخابى إلى كرنفال احتفالى.

ويبلغ عدد من لهم حق التصويت بجميع أرجاء الجمهورية 59 مليونا و78 ألفًا و138 ناخبا يصوتون فى 13 ألفا و706 لجان فرعية تمثلها 367 لجنة عامة، بإشراف 18 ألف قاض تقريبا يعاونهم 110 آلاف موظف.