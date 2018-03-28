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دواء لتنظيف الرأس من الحشرات ينهى حياة شقيقتين بأطفيح

الأربعاء، 28 مارس 2018 02:08 م
دواء لتنظيف الرأس من الحشرات ينهى حياة شقيقتين بأطفيح سيارة إسعاف - أرشيفية





كتب بهجت أبو ضيف
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فارقتا شقيقتين الحياة نتيجة استعمالها سائل لتنظيف الرأس من الحشرات اشتراه لهما والدهما من محل عطارة بأطفيح، حيث أصيبتا بحالة تسمم وفارقتا الحياة. 

 

تلقى الرائد أحمد يسرى رئيس مباحث مركز شرطة أطفيح والنقيب وليد كمال بلاغا يفيد نقل شقيقتين إلى المستشفى مفارقتين الحياة نتيجة إصابتهما بحالة تسمم.

 

وذكر والدهما أنه اشترى دواء من محل عطارة لتنظيف الرأس من الحشرات، وعقب استخدام ابنتيه للدواء اصيبتا بحالة اختناق وتسمم مما أسفر عن مفارقتها الحياة، وحرر محضر بالواقعة وأخطر اللواء إبراهيم الديب مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة، وباشرت النيابة التحقيق.


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