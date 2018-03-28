اليوم.. "مصر للطيران" تسيير أكثر من 100 رحلة رغم سوء الأحوال الجوية

كتب أحمد حمادة

تسيير الشركة الوطنية مصر للطيران للخطوط، اليوم الأربعاء، أكثر من 100 رحلة دولية وداخلية، وذلك وفق جدول التشغيل المقرر لرحلات الشركة، بالرغم من سوء حالة الطقس الذى تشهده القاهرة.

جدير بالذكر، أن الطيار شريف عزت رئيس شركة مصر للطيران للخطوط الجوية، أكد أنه من المقرر أن تسير الشركة اليوم الأربعاء أكثر من 100 رحلة دولية وداخلية من مطار القاهرة والمطارات المصرية فى مواعيدها المقررة، مؤكدًا انتظام حركة التشغيل دون تأثير لحالة الطقس اليوم على انتظام الرحلات.

وأضاف عزت، أن الشركة تطبق أعلى معايير الجودة والسلامة طبقًا للتشريعات الدولية والمصرية الخاصة بالطيران المدنى.