التحالف الدولى يقر بسقوط مزيد من الضحايا المدنيين بسبب غاراته بالعراق وسوريا







أ ف ب

أقر التحالف الدولى ضد المتطرفين، الذى تقوده واشنطن فى سوريا والعراق، اليوم الأربعاء، بمقتل 14 مدنيا إضافيا فى غاراته الجوية ما يرفع إجمالى ضحايا الغارات إلى 855 خلال أكثر من 3 سنوات.

وأوضح التحالف، فى بيان، أنه أنهى فى فبراير 2018 دراسة 84 بلاغا عن ضحايا مدنيين محتملين اعتبر 78 منها لا مصداقية له، لكن باقى البلاغات الـ6 اعتبرت صحيحة وهى تغطى غارات بين 3 مايو 2017 و9 يناير 2018 أوقعت 14 قتيلا مدنيا، وأضاف البيان، أنه "حتى اليوم وبناء على المعلومات المتوفرة، يعتبر (التحالف) أن من المرجح أن 855 مدنيًا قتلوا دون قصد فى غارات التحالف منذ بداية العمليات ضد المتطرفين فى أغسطس 2014".

وفى أواخر مارس لازال هناك 522 إبلاغا قيد الدرس، فيما شن التحالف فى أكثر من 3 سنوات 29 ألفا و225 غارة، وتلقى التحالف 2135 بلاغا عن مقتل مدنيين اعتبر 224 منها صحيحا، وبحسب صحيفة نيويورك تايمز، فإن 20% من غارات التحالف خلفت ضحايا مدنيين فى العراق، وهى نسبة أعلى بكثير من النسبة التى يقرها التحالف.