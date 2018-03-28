video7
سوبر كورة
المرأة
photo7
parlmany
Ads
الأربعاء، 28 مارس 2018 10:11 ص
خالد صلاح
الرئيسية تقارير مصرية

البرلمان العالمى للبيئة: تغيرات للشمس تدخل الاحتباس الحرارى فى مرحلة جديدة

الأربعاء، 28 مارس 2018 08:00 ص
البرلمان العالمى للبيئة: تغيرات للشمس تدخل الاحتباس الحرارى فى مرحلة جديدة الدكتور وفيق نصير استشارى الهندسة البيئية





كتبت آية دعبس
إضافة تعليق

أكد الدكتور وفيق نصير، استشارى الهندسة البيئية، عضو البرلمان العالمى للبيئة، على ضرورة مشاركة مصر للمجتمع الدولى فى الأشياء التى تتعلق بالبيئة فى العالم، باعتبار مصر جزءا منه، والتى كان آخرها ساعة الأرض، مشيرا إلى أن تلك الساعة تهدف إلى إطفاء الأنوار لتخفيض الطاقة الكهربائية المستخدمة، والمنتجة من الوقود الأحفورى "الفحم والبترول والغاز الطبيعى".
 
وأوضح نصير، فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع"، أن الاحتباس الحرارى اليوم، يدخل فى مرحلة جديدة من المواجهة بين العلماء، خاصة بعد اختلافهم حول المستقبل، وإن كان سيدخل العالم فى احتباس حرارى أم انخفاض حرارى، والذى قد يدخلنا فى حقبة من الثلج أو التجمد فى العالم،نتيجة للتغيرات الجديدة التى تحصل للشمس.
 
وأضاف استشارى الهندسة البيئية أن حجم الطاقة التى يتم توفيرها خلال ساعة الأرض، يختلف من بلد لأخرى، إلا أن نسبة الطاقة النظيفة حوالى ١٢٪ فقط، مؤكدا أن تكرار مثل تلك الفعاليات يحقق فائدة للعالم كله من حيث نظافة الهواء بالأساس، مشيرا إلى أن أفضل وسائل المشاركة بالمنازل لتحسين البيئة هو فصل التيار الكهربائى عن المنزل بشكل كامل، لمدة ساعة، خاصة عن أجهزة التكييف والتى أقوى الأجهزه لاستهلاك الكهرباء، قائلا: دعونا نعيش فى بيئه أفضل لمصرنا الحبيبة والعالم أجمع .
 

إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

صور.. مصر تشارك بـ"ساعة الأرض" وتطفئ أنوار معالمها.. وزير البيئة: الطاقة تصدر 48% من انبعاثات الاحتباس الحرارى.. العالم يواجه شحًا مائيًا ويحتاج لترشيد الاستهلاك.. ويؤكد: نحتاج لتخصيص ساعات للقمامة والكهرباء

بالصور.. برج القاهرة يطفئ أنواره للمشاركة بـ"ساعة الأرض"

"ساعة الأرض ماتتعوضش".. العالم فى مهمة لإنقاذ الكوكب اليوم.. مصر تشارك فى الحدث العالمى وتطفئ أنوار معالمها السياحية بدءا من 8:30 وحتى 9:30 مساء.. وخبراء: إحراق السولار لتوليد الكهرباء يزيد الاحتباس الحرارى

ساعة الارض

التغيرات المناخية

الاحتباس الحرارى




لا تفوتك
ضياء رشوان: عناوين BBC بعد تغطيتها لانتخابات الرئاسة تؤكد أن "مصر تحتفل"

ضياء رشوان: عناوين BBC بعد تغطيتها لانتخابات الرئاسة تؤكد أن "مصر تحتفل"

رويترز: الائتلاف الحاكم فى إثيوبيا يختار أبى أحمد رئيسا جديدا للوزراء

رويترز: الائتلاف الحاكم فى إثيوبيا يختار أبى أحمد رئيسا جديدا للوزراء

4 لاعبين يواجهون خطر الاستبعاد من المنتخب بعد معسكر سويسرا.. قلة الخبرة تطيح بمحمد عواد.."الرهبة" تمنع أفشة من التألق..اللغة تحرم سام مرسى من الإنسجام..وشيكابالا يواجه المجهول

4 لاعبين يواجهون خطر الاستبعاد من المنتخب بعد معسكر سويسرا.. قلة الخبرة تطيح بمحمد عواد.."الرهبة" تمنع أفشة من التألق..اللغة تحرم سام مرسى من الإنسجام..وشيكابالا يواجه المجهول

اليوم الثانى للانتخابات يسدل ستائره بمشاهد بارزة.. أحمد شفيق ومحمد فؤاد ودلال عبد العزيز أشهر الحضور.. مسن 90 عاما بعد التصويت: انتخبت السيسى.. أصغر ناخبة تشارك فى الدقى.. ومواطنة تقبل محافظ القاهرة

اليوم الثانى للانتخابات يسدل ستائره بمشاهد بارزة.. أحمد شفيق ومحمد فؤاد ودلال عبد العزيز أشهر الحضور.. مسن 90 عاما بعد التصويت: انتخبت السيسى.. أصغر ناخبة تشارك فى الدقى.. ومواطنة تقبل محافظ القاهرة

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة