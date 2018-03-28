استعدادات مكثفة بمطار القاهرة لتنظيم حركة الطيران بسبب الأمطار

كتب أحمد حمادة

شهد مطار القاهرة استعدادات مكثفة، لتنظيم حركة الإقلاع والهبوط الآمنة للرحلات المختلفة، وذلك بسبب سقوط أمطار كثيفة فى القاهرة ومحيط المطار.

وقالت مصادر، إن سلطات المطار شددت على ضرورة الاستعداد القصوى لتأمين الطائرات خلال عملتى الهبوط والإقلاع، مشيرة إلى أنه تم انتشار جميع الوحدات الخاصة بالإطفاء والحماية المدنية، ورفع حالة الاستعداد القصوى الأجهزة المختلفة بما فيها سيارات الإسعاف.

وأكدت المصادر، أنه لم يحدث أى تحويلات لمسار الرحلات القادمة إلى القاهرة.