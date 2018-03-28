video7
سوبر كورة
المرأة
photo7
parlmany
Ads
الأربعاء، 28 مارس 2018 09:10 ص
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عاجلة

استعدادات مكثفة بمطار القاهرة لتنظيم حركة الطيران بسبب الأمطار

الأربعاء، 28 مارس 2018 03:49 ص
استعدادات مكثفة بمطار القاهرة لتنظيم حركة الطيران بسبب الأمطار مطار القاهرة - أرشيفية





كتب أحمد حمادة
إضافة تعليق

شهد مطار القاهرة استعدادات مكثفة، لتنظيم حركة الإقلاع والهبوط الآمنة للرحلات المختلفة، وذلك بسبب سقوط أمطار كثيفة فى القاهرة ومحيط المطار.

 

وقالت مصادر، إن سلطات المطار شددت على ضرورة الاستعداد القصوى لتأمين الطائرات خلال عملتى الهبوط والإقلاع، مشيرة إلى أنه تم انتشار جميع الوحدات الخاصة بالإطفاء والحماية المدنية، ورفع حالة الاستعداد القصوى الأجهزة المختلفة بما فيها سيارات الإسعاف.

 

وأكدت المصادر، أنه لم يحدث أى تحويلات لمسار الرحلات القادمة إلى القاهرة.

 


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

اليوم.. "مصر للطيران" تسيير أكثر من 100 رحلة رغم سوء الأحوال الجوية

مطار القاهرة

اخبار المطار

رحلات دولية




لا تفوتك
ضياء رشوان: عناوين BBC بعد تغطيتها لانتخابات الرئاسة تؤكد أن "مصر تحتفل"

ضياء رشوان: عناوين BBC بعد تغطيتها لانتخابات الرئاسة تؤكد أن "مصر تحتفل"

رويترز: الائتلاف الحاكم فى إثيوبيا يختار أبى أحمد رئيسا جديدا للوزراء

رويترز: الائتلاف الحاكم فى إثيوبيا يختار أبى أحمد رئيسا جديدا للوزراء

4 لاعبين يواجهون خطر الاستبعاد من المنتخب بعد معسكر سويسرا.. قلة الخبرة تطيح بمحمد عواد.."الرهبة" تمنع أفشة من التألق..اللغة تحرم سام مرسى من الإنسجام..وشيكابالا يواجه المجهول

4 لاعبين يواجهون خطر الاستبعاد من المنتخب بعد معسكر سويسرا.. قلة الخبرة تطيح بمحمد عواد.."الرهبة" تمنع أفشة من التألق..اللغة تحرم سام مرسى من الإنسجام..وشيكابالا يواجه المجهول

اليوم الثانى للانتخابات يسدل ستائره بمشاهد بارزة.. أحمد شفيق ومحمد فؤاد ودلال عبد العزيز أشهر الحضور.. مسن 90 عاما بعد التصويت: انتخبت السيسى.. أصغر ناخبة تشارك فى الدقى.. ومواطنة تقبل محافظ القاهرة

اليوم الثانى للانتخابات يسدل ستائره بمشاهد بارزة.. أحمد شفيق ومحمد فؤاد ودلال عبد العزيز أشهر الحضور.. مسن 90 عاما بعد التصويت: انتخبت السيسى.. أصغر ناخبة تشارك فى الدقى.. ومواطنة تقبل محافظ القاهرة

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة