إصابة النائب مجدى بيومى فى حادث تصادم ببنى سويف







بنى سويف - هانى فتحى

أصيب النائب مجدى بيومى، عضو مجلس النواب، اليوم الأربعاء، فى حادث تصادم أثناء متابعته للعملية الانتخابية بصحبة عاطف عبدالجواد عضو مجلس النواب عن دائرة مركز وبندر بنى سويف.

وصدمت إحدى سيارات التاكسى، سيارة النائب أثناء توقفها داخل مدينة بنى سويف، فيما استقبل المستشفى العام النائب مجدى بيومى عضو مجلس النواب مصابا باشتباه ما بعد الارتجاج وكدمات.

وأكد الدكتور هانى همام مدير مستشفى بنى سويف العام، أنه تم إجراء كافة الأشعات والتحاليل اللازمة للنائب مجدى بيومى، وتم وضعه تحت الملاحظة بقسم الجراحة.

يذكر أن انتخابات رئاسة الجمهورية بدأت أول أمس الاثنين، وتستمر حتى مساء اليوم الأربعاء، حيث شهدت إقبالا كثيفا مع فتح اللجان، وامتدت طوابير الناخبين لمسافات طويلة وسط فرحة وسعادة من المواطنين، وتحول الماراثون الانتخابى إلى كرنفال احتفالى.

ويبلغ عدد من لهم حق التصويت بجميع أرجاء الجمهورية 59 مليونا و78 ألفًا و138 ناخبا يصوتون فى 13 ألفا و706 لجان فرعية تمثلها 367 لجنة عامة، بإشراف 18 ألف قاض يعاونهم 110 آلاف موظف.