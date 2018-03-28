أسعار النفط تهبط بفعل ارتفاع مفاجئ فى المخزون الأمريكى







(رويترز)

تراجعت أسعار النفط اليوم الأربعاء حيث هبط برنت مجددا لما دون 70 دولارا للبرميل ونزل الخام الأمريكى غرب تكساس الوسيط عن 65 دولارا تحت وطأة تقرير يظهر ارتفاع مخزونات النفط الخام الأمريكية فاجأ متعاملين كثيرين.

وانخفضت العقود الآجلة لخام غرب تكساس 52 سنتا بما يعادل 0.8 بالمئة عن التسوية السابقة إلى 64.73 دولار للبرميل.

وسجلت عقود خام برنت 69.66 دولار منخفضة 45 سنتا أو 0.6 بالمئة.

عزا المتعاملون التراجع إلى تقرير معهد البترول الأمريكى أمس الثلاثاء الذى تضمن مفاجأة ارتفاع مخزونات الخام 5.3 مليون برميل على مدى الأسبوع المنتهى فى 23 مارس إلى 430.6 مليون برميل.

تصدر بيانات المخزون الأمريكى الرسمية من إدارة معلومات الطاقة فى وقت لاحق اليوم.

وقال جريج مكينا كبير محللى السوق لدى أكسى تريدر للوساطة فى العقود الآجلة "سننظر كيف تبدو بيانات المخزون... فى الوقت الحالى يبدو أن كلا من غرب تكساس وبرنت يتمهلان".

وأبلغ روبرت كارنل، كبير الاقتصاديين ومدير الأبحاث لدى بنك آي.إن.جى الهولندى فى آسيا، منتدى رويترز للأسواق العالمية اليوم أن "مزيدا من المعروض القادم من الولايات المتحدة" سيثقل كاهل أسعار النفط على الأرجح.

وقفز إنتاج النفط الأمريكى بالفعل بمقدار الربع تقريبا منذ منتصف 2016 ليصل إلى 10.4 مليون برميل يوميا متجاوزا إنتاج السعودية أكبر مصدر للخام فى العالم ومقتربا كثيرا من روسيا، أكبر منتج فى العالم، والتى تضخ حوالى 11 مليون برميل يوميا.

يأتى تراجع اليوم رغم قول السعودية إنها تعمل مع روسيا على اتفاق تاريخى طويل الأجل قد يمدد قيود إمدادات الخام العالمية التى يفرضها كبار المصدرين لسنوات عدة.

وأبلغ ولى العهد السعودى الأمير محمد بن سلمان رويترز أن الرياض وموسكو تدرسان تمديد التحالف القصير الأجل بشأن قيود إنتاج النفط والذى بدأ فى يناير 2017 بعد انهيار فى أسعار الخام مما قد يحول الشراكة القائمة فى إدارة الإمدادات "إلى اتفاق مدته من عشر سنوات إلى 20 عاما".