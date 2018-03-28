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أبرز تعليقات الناخبين بإستمارات التصويت بلجنة بالشرقية "بحبك ياسيسي ومصر أمانة"

الأربعاء، 28 مارس 2018 10:27 م
أبرز تعليقات الناخبين بإستمارات التصويت بلجنة بالشرقية "بحبك ياسيسي ومصر أمانة" أبرز تعليقات الناخبين بإستمارات التصويت





كتبت- فتحية الديب
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قام عدد من  الناخبين باللجنة رقم 47 بقصاصين الشرق مركز الحسينية، بترك رسائل للرئيس السيسي، من خلال تدوين رسائل بخانة التصويت بإستمارة الإنتخاب منهم"مصر أمانة ياسيسي" "بحبك ياسيسي" وإياك بس خالي بالك من الجاز" و"حبيبي ياسيسي"
 
يذكر أن انتخابات رئاسة الجمهورية بدأت أول أمس الإثنين، وتستمر حتى اليوم الأربعاء، حيث شهدت إقبالا كثيفا مع فتح اللجان صباح أول أمس، وامتدت طوابير الناخبين أمام اللجان لمسافات طويلة وسط فرحة وسعادة من المواطنين، وتحول الماراثون الانتخابى إلى كرنفال احتفالى.
 
 
فيما يبلغ إجمالي عدد الناخبين بمحافظة الشرقية 4 مليون و132 ألف و628 ناخب وناخبة لهم حق التصويت والمشاركة في الانتخابات الرئاسية، يدلون بأصواتهم أمام ألف و32 مركز انتخابي يستوعب ألف و149 لجنة فرعية، منها 551 لجنة فرعية بجنوب الشرقية، و598 لجنة فرعية بشمال الشرقية..
 
فيما يبلغ عدد من لهم حق التصويت بجميع أرجاء الجمهورية 59 مليونا و78 ألفًا و138 ناخبا يصوتون فى 13 ألفا و706 لجان فرعية تمثلها 367 لجنة عامة، بإشراف 18 ألف قاض تقريبا يعاونهم 110 آلاف موظف.
 
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