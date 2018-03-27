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الثلاثاء، 27 مارس 2018 09:14 م
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مقتل 6 من عناصر تنظيم داعش بكمين للحشد فى كركوك بالعراق

الثلاثاء، 27 مارس 2018 09:02 م
مقتل 6 من عناصر تنظيم داعش بكمين للحشد فى كركوك بالعراق القوات العراقية- أرشيفية





أ ش أ
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أفاد مصدر فى الحشد الشعبي، اليوم الثلاثاء، بمقتل ستة عناصر من تنظيم داعش الإرهابى جنوب غربى المحافظة.

وذكرت قناة (السومرية نيوز) العراقية عن المصدر قوله،إن قوة من اللواء ٥٦ وبعملية استباقية ونوعية تمكنت من قتل ستة من (داعش) ضمن كمين محكم فى قرية الحسينية التابعة لناحية الزاب التابعة لقضاء الحويجة جنوب غربى كركوك.

وأضاف المصدر أنه تم استهداف عناصر التنظيم وفق معلومات استخباراتية دقيقة تم من خلالها صنع كمين لهذه المجموعة الإرهابية بالإضافة إلى هدم الوكر الذى كانوا يحتمون به.

يشار إلى أن القوات الأمنية المشتركة تقوم بعمليات تمشيط بين فترة وأخرى للمناطق التى جرى تحريرها مؤخرًا بحثًا عن جيوب متناثرة لعناصر داعش.

 

 


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