مقتل 6 من عناصر تنظيم داعش بكمين للحشد فى كركوك بالعراق

مقتل 6 من عناصر تنظيم داعش بكمين للحشد فى كركوك بالعراقالثلاثاء، 27 مارس 2018 09:02 م
القوات العراقية- أرشيفية
أ ش أ
إضافة تعليق
أفاد مصدر فى الحشد الشعبي، اليوم الثلاثاء، بمقتل ستة عناصر من تنظيم داعش الإرهابى جنوب غربى المحافظة.
وذكرت قناة (السومرية نيوز) العراقية عن المصدر قوله،إن قوة من اللواء ٥٦ وبعملية استباقية ونوعية تمكنت من قتل ستة من (داعش) ضمن كمين محكم فى قرية الحسينية التابعة لناحية الزاب التابعة لقضاء الحويجة جنوب غربى كركوك.
وأضاف المصدر أنه تم استهداف عناصر التنظيم وفق معلومات استخباراتية دقيقة تم من خلالها صنع كمين لهذه المجموعة الإرهابية بالإضافة إلى هدم الوكر الذى كانوا يحتمون به.
يشار إلى أن القوات الأمنية المشتركة تقوم بعمليات تمشيط بين فترة وأخرى للمناطق التى جرى تحريرها مؤخرًا بحثًا عن جيوب متناثرة لعناصر داعش.
إضافة تعليق
"التموين": بدء طرح الرنجة والفسيخ فى منافذ المجمعات الاستهلاكية بأسعار مخفضة 25%.. "القابضة الغذائية": ارتفاع معدلات توريد القصب لـ5 ملايين و830 ألف طن.. وشركات الجملة تنتهى من صرف المقررات التموينية لشهر مارس
دفتر أحوال المواطن.. شكوى من تكدس المواطنين أمام مكتب تموين الدخيلة بالإسكندرية.. شكوى من انتشار القمامة أمام محطة مترو عزبة النخل.. وقارئ يناشد وزارة الصحة بإنشاء مستشفى بقرية المحروسة فى قنا
لا توجد تعليقات على الخبر
مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة