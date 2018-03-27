متحدث مجلس الوزراء: العملية الانتخابية منتظمة فى أنحاء البلاد







كتب أيمن رمضان

قال السفير أشرف سلطان، المتحدث الرسمى باسم مجلس الوزراء، إن العملية الانتخابية منتظمة فى أنحاء جمهورية مصر العربية، مشدداً على التنسيق المتبادل بين مؤسسات الدولة لتأمين سير العملية الانتخابية، وتابع:" وزير الصحة يوفى رئيس الوزراء بالمعلومات أولا بأول عن متابعة الخدمات الصحية المقدمة".

وأضاف "سلطان"، خلال اتصال هاتفى بفضائية "exstra news"، أن الهدف الرئيسى لغرفة عمليات مجلس الوزراء هو التحقق من عدم وجود مشاكل وفى حال وجود أى عائق يتم اتخاذ إجراءات استثنائية لمعالجة هذا الأمر، وتابع:"الدور الذى تقوم به الحكومة هو تقديم الخدمات الوجستية ومن المهم أن يكون هناك متابعة".

يذكر أن الانتخابات الرئاسية ستستمر حتى غداً الأربعاء، ويبلغ عدد من لهم حق التصويت بجميع أرجاء الجمهورية 59 مليونا و78 ألفًا و138 ناخبا يصوتون فى 13 ألفا و706 لجان فرعية تمثلها 367 لجنة عامة بإشراف 18 ألف قاض تقريبا يعاونهم 110 آلاف موظف.