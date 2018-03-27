فيديو..منتقبة بعد إدلائها بصوتها: نزلت علشان خصومنا فى قطر وتركيا







كتب محمود حسن

رصدت "اليوم السابع" إقبال من المواطنين على التصويت بحلول المساء فى اليوم الثانى من الانتخابات الرئاسية بلجان المنيل ومصر القديمة.

وفى مدرسة أحمد لطفى السيد، التقت "اليوم السابع" بمها الألفى التى قالت إن الأسباب التى دعتها للمشاركة كثيرة، ومن ضمنها أن المشاركة فى الانتخابات واجب وطنى، بالإضافة إلى كونه حق دستورى لا يجب التفريط فيه، كما أنها ترى بعينها المشروعات العملاقة التى ينفذها الرئيس عبد الفتاح السيسي، وهو ما يجعلها فخورة ببلادها وراغبة فى المشاركة.

وأضافت السيدة مها الألفى، أن البعض قد يعزف عن المشاركة نتيجة قلة المنافسين، لكن بلادنا لديها خصوم ومنافسين فى قطر وتركيا يتربصون بنا، وأن النزول والمشاركة هو واجب لدعم البلاد فى وجه هؤلاء الخصوم.

ويذكر أن انتخابات رئاسة الجمهورية بدأت أمس الإثنين، وتستمر حتى غد الأربعاء، حيث شهدت إقبالا كثيفا مع فتح اللجان صباح أمس، وامتدت طوابير الناخبين أمام اللجان لمسافات طويلة وسط فرحة وسعادة من المواطنين، وتحول الماراثون الانتخابى إلى كرنفال احتفالى.

ويبلغ عدد من لهم حق التصويت بجميع أرجاء الجمهورية 59 مليونا و78 ألفًا و138 ناخبا يصوتون فى 13 ألفا و706 لجان فرعية تمثلها 367 لجنة عامة، بإشراف 18 ألف قاض تقريبا يعاونهم 110 آلاف موظف.