فيديو.. صور.. أهالى القنطرةغرب ينظمون مسيرة فى حب مصر قبل غلق باب التصويت







الإسماعيليه- جمال حراجى- محمد عوض – صبرى غانم

نظم أهالى مدينة القنطرة غرب بالإسماعيلية اليوم الثلاثاء، مسيرة فى حب مصر أمام المقرات الانتخابية وذلك قبل نهاية اليوم الثانى فى الانتخابات الرئاسية.

وشارك عدد كبير من المواطنين فى هذة المسيرة أمام اللجان بهدف حث المواطنين على المشاركة فى الانتخابات.

وتعتبر مدينة القنطرةغرب امتداد لسيناء وبها عدد كبير من القبائل العربية وعواقل العائلات من الصعايدة والفلاحين، وشهدت أول وثانى أيام الانتخابات نسبة تصويت كبيرة وإقبال من المواطنين على الإدلاء بأصواتهم فى الانتخابات الرئاسية .

يذكر أن انتخابات رئاسة الجمهورية بدأت أمس الاثنين، وتستمر حتى غد الأربعاء، إذ شهدت إقبالا كثيفا مع فتح اللجان صباح أمس، وامتدت طوابير الناخبين أمام اللجان لمسافات طويلة وسط فرحة وسعادة من المواطنين، وتحول الماراثون الانتخابى إلى كرنفال احتفالى.

ويبلغ عدد الناخبين فى محافظة الإسماعيلية 833 ألفا و779 مواطنا يصوتون فى 222 لجنة فرعية تشرف عليها 10لجان عامة و210 مركزا انتخابيا.

ويبلغ عدد من لهم حق التصويت بجميع أرجاء الجمهورية 59 مليونا و78 ألفًا و138 ناخبا يصوتون فى 13 ألفا و706 لجان فرعية تمثلها 367 لجنة عامة، بإشراف 18 ألف قاض تقريبا يعاونهم 110 آلاف موظف.



مواطنون -يشاركون فى المسيرة