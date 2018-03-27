عميد أسرة سيد درويش يدلى بصوته فى الانتخابات الرئاسية بالإسكندرية

عميد أسرة سيد درويش يدلى بصوته فى الانتخابات الرئاسية بالإسكندريةالثلاثاء، 27 مارس 2018 01:22 م
عميد أسرة سيد درويش يدلى بصوته
كتب : أحمد عبد الهادى
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أدلى الدكتور مهندس حسن البحر درويش عميد أسرة فنان الشعب سيد درويش، بصوته فى لجنة دائرة العطارين.
يذكر أن انتخابات رئاسة الجمهورية بدأت أمس الإثنين، وتستمر حتى غد الأربعاء، حيث شهدت إقبالا كثيفا مع فتح اللجان صباح أمس، وامتدت طوابير الناخبين أمام اللجان لمسافات طويلة وسط فرحة وسعادة من المواطنين، وتحول الماراثون الانتخابى إلى كرنفال احتفالى.
ويبلغ عدد من لهم حق التصويت بجميع أرجاء الجمهورية 59 مليونا و78 ألفًا و138 ناخبا يصوتون فى 13 ألفا و706 لجان فرعية تمثلها 367 لجنة عامة، بإشراف 18 ألف قاض تقريبا يعاونهم 110 آلاف موظف.
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