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ضياء رشوان: عناوين BBC بعد تغطيتها لانتخابات الرئاسة تؤكد أن "مصر تحتفل"

الثلاثاء، 27 مارس 2018 11:39 م
ضياء رشوان: عناوين BBC بعد تغطيتها لانتخابات الرئاسة تؤكد أن "مصر تحتفل" ضياء رشوان، رئيس الهيئة العامة للاستعلامات





كتب محسن البديوى
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قال ضياء رشوان، رئيس الهيئة العامة للاستعلامات، إن جميع وسائل الإعلام الأجنبية لم تتحدث عن مخالفة واحدة لقواعد العملية الانتخابية أو انتهاكات للتصويت، مشيرًا إلى أنه يوجد 680 مراسلا أجنبيا يتابعون الانتخابات الرئاسية فى مصر.

 

وأضاف رشوان، فى مداخلة هاتفية مع الإعلامية رشا نبيل ببرنامج "مصر النهاردة" المذاع عبر الفضائية المصرية الأولى، أن المشهد الانتخابى كان تحت أنظار الإعلام العالمى، ولم يتم رصد مخالفة واحدة للتصويت،  كما أن الـ"BBC" البريطانية صورت فيديوهات فى محافظات مختلفة، ووضعت عناوين تفيد بأن مصر تحتفل بالانتخابات الرئاسية.

 

وتابع: "الجزء الخاص بالعملية الانتخابية لم يستطع أحد أن يتحدث سلبا عنها فى وسائل الإعلام الأجنبية، كما أن "رويترز" أصدرت تقريرا عن الإيجابيات فى الاقتصاد المصرى كدليل على أن القارئ الغربى بدأ يتطلع إلى ما بعد الانتخابات الرئاسية فى مصر.

 

وأكد رشوان أن الرواية السلبية عن مصر متواجدة فى الصحافة منذ فترة طويلة، مشددا على ضرورة التواصل الجيد مع وسائل الإعلام الغربية لنقل الصورة الحقيقية بحرفية.

 


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