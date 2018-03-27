ضبط أدوية بيطرية مجهولة المصدر و18 شخصا لحيازتهم أسلحة نارية فى البحيرة







البحيرة - جمال أبو الفضل - ناصر جودة

شنت الأجهزة الأمنية بالبحيرة برئاسة اللواء علاء الدين عبد الفتاح مدير أمن البحيرة، بالتنسيق ومديرية التموين برئاسة المهندس كمال راشد، حملة مكبرة لضبط المتلاعبين بالسلع المدعمة وضبط السلع منتهية الصلاحية ومجهولة المصدر.

وأسفرت الحملة التى شارك فيها، العقيد وجدى الصيرفى رئيس مباحث التموين، والمهندس سمير البلكيمى رئيس قسم الرقابة التموينية، عن ضبط "محمد .ش.ا" صاحب مركز بيع أدوات بيطريه لحيازته وعرضه للبيع أدوية بيطرية مجهولة المصدر، وبدون فواتير دالة على مصدرها وضبط بحوزته 4000 عبوة أدوية بيطرية.

وضبط "أحمد .ا.ع" صاحب مخزن لقيامه بتخزين شيبس منتهى الصلاحيه، وضبط بحوزته 330 كيس شيبس، و"عبدالواحد .م.ا" صاحب محل سوبر ماركت لقيامه بحيازة وعرض للبيع مياه غازية منتهية الصلاحية، وضبط بحوزته 36 زجاجة. وتحررت المحاضر اللازمة بالوقائع، وجارى العرض على النيابة العامة.

كما شنت الأجهزة الأمنية بالبحيرة، حملة مكبرة لضبط العناصر الإجرامية الخطرة والخارجين على القانون، الذين يشكلون بؤرا إجرامية، وضبط حائزى ومتاجرى الأسلحة والمخدرات والهاربين من أحكام قضائية بنطاق المحافظة.

وأسفرت الحملة عن ضبط هاربين من تنفيذ 1167 حكما قضائيا بالحبس، و18 شخصا بحوزتهم أسلحة نارية ومخدرات.