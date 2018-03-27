سعر الدولار اليوم الثلاثاء 27-3-2018 واستقرار العملة الأمريكية







كتبت: دانه الحديدى

استقر سعر الدولار الأمريكى اليوم مقابل الجنيه المصرى، خلال تعاملات اليوم الثلاثاء الموافق 27-3-2018، بمختلف البنوك العاملة فى مصر، مسجلا 17.55 جنيه للشراء، و17.65 جنيه للبيع وفقا لآخر بيانات البنك الأهلى المصرى.

سعر الدولار اليوم

ووفقاً للبيانات الصادرة عن عدد مختلف من البنوك العاملة فى مصر ، جاء سعر الدولار اليوم كالتالى:



الدولار

متوسط سعر الدولار فى البنك المركزى المصرى

17.572 جنيه للشراء

17.698 جنيه للبيع

سعر الدولار فى بنك مصر

17.55 جنيه للشراء

17.65 جنيه للبيع

سعر الدولار فى البنك الأهلى المصرى

17.55 جنيه للشراء

17.65 جنيه للبيع



سعر الدولار مقابل الجنيه

سعر الدولار فى بنك القاهرة

17.57 جنيه للشراء

17.67 جنيه للبيع

سعر الدولار فى البنك التجارى الدولى cib

17.59 جنيه للشراء

17.69 جنيه للبيع

سعر الدولار فى بنك الإسكندرية

17.59 جنيه للشراء

17.69 جنيه للبيع



سعر عملة الدولار

جارتنر: 1.5 مليار دولار الإنفاق العالمى على أمن "إنترنت الأشياء"

أظهرت دراسة مسحية قامت بها شركة سى إى بى CEB للاستشارات، التابعة لمؤسسة الأبحاث جارتنر، مؤخراً إلى أن مايقرب من 20 بالمئة من المؤسسات لاحظت هجوماً واحداً على الأقل استهدف تقنيات إنترنت الأشياء خلال السنوات الثلاثة الماضية. وللحماية من هذه التهديدات الأمنية، تتوقع مؤسسة جارتنر أن يصل الإنفاق العالمى على حلول أمن تقنيات انترنت الأشياء الى 1.5 مليار دولار فى 2018، بزيادة قدرها 28 بالمئة عن معدل الإنفاق فى 2017 الذى بلغ 1.2 مليار دولار.

و قال روجيرو كونتو مدير الأبحاث فى جارتنر: "لايمكن للشركات أن تتحكم فى كثير من الأحيان فى مصدر وطبيعة البرمجيات والأجهزة التى تستخدمها الأجهزة الذكية المتصلة عندما يتعلق الأمر بمبادرات وتقنيات إنترنت الأشياء. نتوقع أن نرى نمواً فى مستويات الطلب على الأدوات والخدمات التى تهدف إلى تحسين قدرات اكتشاف وإدارة الأصول، وتقييم مستويات أمن الأجهزة والبرمجيات فضلاً عن اختبار وتقييم مستوى الأمان ضد عمليات الاختراق. وستعمل إدارات الشركات بالإضافة إلى ذلك على تعزيز فهمها للآثار المترتبة على عملية توفير شبكات الاتصال خارجياً. هذه العوامل ستشكل الأسباب الرئيسية التى ستدفع بمستويات الإنفاق على حلول أمن تقنيات إنترنت الأشياء، والتى ستصل إلى 3.1 مليار دولار بحلول عام 2021".