رئيس لجنة ينتقل لأحد كبار السن للإدلاء بصوته فى الإسكندرية







الإسكندرية - هناء أبو العز

انتقل رئيس اللجنة الفرعية 34، بمدرسة عطية الزعيرى، فى المنتزة ثان، من مكانه الذى يتواجد فيه باللجنة إلى أحد كبار السن الذى لم يستطع الصعود إلى مقر اللجنة للإدلاء بصوته فى الاستحقاق الانتخابى الرئاسى.

وأنهى رئيس اللجنة جميع الإجراءات الخاصة بالتصويت للرجل المسن، وقامت بعدها قوات تأمين اللجنة بتوصيله إلى إحدى السيارات التى نقلته إلى منزله.

ويذكر أن انتخابات رئاسة الجمهورية بدأت أمس الإثنين، وتستمر حتى غد الأربعاء، حيث شهدت إقبالا كثيفا مع فتح اللجان صباح أمس، وامتدت طوابير الناخبين أمام اللجان لمسافات طويلة وسط فرحة وسعادة من المواطنين، وتحول الماراثون الانتخابى إلى كرنفال احتفالى.

ويبلغ عدد من لهم حق التصويت بجميع أرجاء الجمهورية 59 مليونا و78 ألفًا و138 ناخبا يصوتون فى 13 ألفا و706 لجان فرعية تمثلها 367 لجنة عامة، بإشراف 18 ألف قاض تقريبا يعاونهم 110 آلاف موظف.