video7
سوبر كورة
المرأة
photo7
parlmany
Ads
الثلاثاء، 27 مارس 2018 01:15 م
خالد صلاح
الرئيسية تقارير مصرية

انعقاد مؤتمر الجمعية المصرية لأمراض الصدر بعرض الجديد فى علاج الربو الشعبى

الثلاثاء، 27 مارس 2018 12:53 م
انعقاد مؤتمر الجمعية المصرية لأمراض الصدر بعرض الجديد فى علاج الربو الشعبى الدكتور عوض تاج الدين أستاذ الأمراض الصدرية بطب عين شمس على هامش المؤتمر





كتبت أمل علام
إضافة تعليق

انطلق صباح اليوم بالقاهرة المؤتمر الـ 59  للجمعية المصرية لأمراض الصدر والتدرن، برئاسة الدكتور محمد عوض تاج الدين رئيس الجمعية وزير الصحة الأسبق، الذى سيعقد فى الفترة من 27 إلى 30 مارس الجارى بالقاهرة، بالتعاون مع المؤتمر الـ 29 للاتحاد الدولى لمكافحة الدرن.

من جانبه قال الدكتور محمد عوض تاج الدين، أستاذ الأمراض الصدرية بطب عين شمس، رئيس المؤتمر، إن المؤتمر يعقد بحضور خبراء من العالم ومن مختلف المحافظات، وبمشاركة  145 متحدثا من مصر، والدول الأجنبية والعربية.

وأضاف: المؤتمر يناقش الأمراض الصدرية وكيفية تشخيصها وعلاجها، وأهمها انسداد الشعب الهوائية المزمنة، والربو الشعبى، والتقنيات الحديثة فى اكتشاف الأورام السرطانية، والطرق الحديثة لعلاجها، كما يناقش الربو الشعبى الذى يصيب الكبار والأطفال، على حد سواء، ويزيد فى مصر بسبب التلوث والتدخين، موضحا أن المؤتمر يمثل اهم المؤتمرات المتخصصة فى الأمراض الصدرية، بحيث يغطى الموضوعات المتعلقة بالربو الشعبى، والسدة الرئوية، ومرض الدرن، وأورام وتليفات الرئة، وانسداد الشعب الهوائية المزمنة، والتقنيات الحديثة لعلاج الأورام، والغشاء البلورى.

يشارك فى المؤتمر أهم أطباء الأمراض الصدرية فى مصر منهم، الدكتور محمد عوض تاج الدين رئيس الجمعية والمؤتمر، والدكتورة مايسة شرف الدين أستاذ الأمراض الصدرية بطب القاهرة نائبى رئيس المؤتمر، والدكتور محمد عبد الصبور أستاذ الأمراض الصدرية بطب الأزهر، والدكتورة سميحة عشماوى أستاذ الأمراض الصدرية ومقرر عام المؤتمر، والدكتور وجدى أمين مدير البرنامج القومى لمكافحة الدرن، والدكتور محمد صدقى أستاذ ورئيس قسم الصدر بطب الأزهر، والدكتور إبراهيم رضوان أستاذ الأمراض الصدرية، والدكتور حسين أبو اليزيد أستاذ الأمراض الصدرية بطب الأزهر، والدكتور محمد عبد الصبور استاذ الامراض الصدرية بطب عين شمس.


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

إنقاذ طفلة بالقسطرة الشريانية بعد تعرضها لنزيف شرجى حاد نتيجة مرض نادر

مؤتمر الجمعية المصرية للكبد: الدولة وفرت علاج فيروس بى مجانا بمراكز العلاج

الامراض الصدرية

الربو الشعبى

الجمعية المصرية لامراض الصدر

المؤتمر الـ 59 للامراض الصدرية

عوض تاج الدين

علاج الربو الشعبى




لا تفوتك
الوطنية للانتخابات: المشاركة تعنى الديمقراطية والمقاطعة مكسب لكارهى الوطن

الوطنية للانتخابات: المشاركة تعنى الديمقراطية والمقاطعة مكسب لكارهى الوطن

موعد مباراة مصر واليونان والقنوات الناقلة

موعد مباراة مصر واليونان والقنوات الناقلة

"التموين": بدء طرح الرنجة والفسيخ فى منافذ المجمعات الاستهلاكية بأسعار مخفضة 25%.. "القابضة الغذائية": ارتفاع معدلات توريد القصب لـ5 ملايين و830 ألف طن.. وشركات الجملة تنتهى من صرف المقررات التموينية لشهر مارس

"التموين": بدء طرح الرنجة والفسيخ فى منافذ المجمعات الاستهلاكية بأسعار مخفضة 25%.. "القابضة الغذائية": ارتفاع معدلات توريد القصب لـ5 ملايين و830 ألف طن.. وشركات الجملة تنتهى من صرف المقررات التموينية لشهر مارس

دفتر أحوال المواطن.. شكوى من تكدس المواطنين أمام مكتب تموين الدخيلة بالإسكندرية.. شكوى من انتشار القمامة أمام محطة مترو عزبة النخل.. وقارئ يناشد وزارة الصحة بإنشاء مستشفى بقرية المحروسة فى قنا

دفتر أحوال المواطن.. شكوى من تكدس المواطنين أمام مكتب تموين الدخيلة بالإسكندرية.. شكوى من انتشار القمامة أمام محطة مترو عزبة النخل.. وقارئ يناشد وزارة الصحة بإنشاء مستشفى بقرية المحروسة فى قنا

بالخطوات.. كيف تمنع فيس بوك من تسجيل مكالماتك ورسائلك؟

بالخطوات.. كيف تمنع فيس بوك من تسجيل مكالماتك ورسائلك؟

فيديو.. مراقبون أمريكيون: استقرار العملية الانتخابية والحالة الأمنية بمصر

فيديو.. مراقبون أمريكيون: استقرار العملية الانتخابية والحالة الأمنية بمصر

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة