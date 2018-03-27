انعقاد مؤتمر الجمعية المصرية لأمراض الصدر بعرض الجديد فى علاج الربو الشعبى







كتبت أمل علام

انطلق صباح اليوم بالقاهرة المؤتمر الـ 59 للجمعية المصرية لأمراض الصدر والتدرن، برئاسة الدكتور محمد عوض تاج الدين رئيس الجمعية وزير الصحة الأسبق، الذى سيعقد فى الفترة من 27 إلى 30 مارس الجارى بالقاهرة، بالتعاون مع المؤتمر الـ 29 للاتحاد الدولى لمكافحة الدرن.

من جانبه قال الدكتور محمد عوض تاج الدين، أستاذ الأمراض الصدرية بطب عين شمس، رئيس المؤتمر، إن المؤتمر يعقد بحضور خبراء من العالم ومن مختلف المحافظات، وبمشاركة 145 متحدثا من مصر، والدول الأجنبية والعربية.

وأضاف: المؤتمر يناقش الأمراض الصدرية وكيفية تشخيصها وعلاجها، وأهمها انسداد الشعب الهوائية المزمنة، والربو الشعبى، والتقنيات الحديثة فى اكتشاف الأورام السرطانية، والطرق الحديثة لعلاجها، كما يناقش الربو الشعبى الذى يصيب الكبار والأطفال، على حد سواء، ويزيد فى مصر بسبب التلوث والتدخين، موضحا أن المؤتمر يمثل اهم المؤتمرات المتخصصة فى الأمراض الصدرية، بحيث يغطى الموضوعات المتعلقة بالربو الشعبى، والسدة الرئوية، ومرض الدرن، وأورام وتليفات الرئة، وانسداد الشعب الهوائية المزمنة، والتقنيات الحديثة لعلاج الأورام، والغشاء البلورى.

يشارك فى المؤتمر أهم أطباء الأمراض الصدرية فى مصر منهم، الدكتور محمد عوض تاج الدين رئيس الجمعية والمؤتمر، والدكتورة مايسة شرف الدين أستاذ الأمراض الصدرية بطب القاهرة نائبى رئيس المؤتمر، والدكتور محمد عبد الصبور أستاذ الأمراض الصدرية بطب الأزهر، والدكتورة سميحة عشماوى أستاذ الأمراض الصدرية ومقرر عام المؤتمر، والدكتور وجدى أمين مدير البرنامج القومى لمكافحة الدرن، والدكتور محمد صدقى أستاذ ورئيس قسم الصدر بطب الأزهر، والدكتور إبراهيم رضوان أستاذ الأمراض الصدرية، والدكتور حسين أبو اليزيد أستاذ الأمراض الصدرية بطب الأزهر، والدكتور محمد عبد الصبور استاذ الامراض الصدرية بطب عين شمس.