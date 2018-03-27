اليوم السابع يرصد من داخل غرفة عمليات الداخلية انتظام التصويت







كتب محمود عبد الراضى

رصدت "اليوم السابع"، من داخل غرفة عمليات وزارة الداخلية، هدوء الحالة الأمنية بمحيط جميع اللجان على مستوى الجمهورية.

وشهدت اللجان العامة والفرعية اقبال كبير من المواطنين، في اليوم الثاني، للإدلاء بأصواتهم في ماراثون الانتخابات الرئاسية.

يذكر أن انتخابات رئاسة الجمهورية بدأت أمس الإثنين، وتستمر حتى غد الأربعاء، حيث شهدت إقبالا كثيفا مع فتح اللجان صباح أمس، وامتدت طوابير الناخبين أمام اللجان لمسافات طويلة وسط فرحة وسعادة من المواطنين، وتحول الماراثون الانتخابى إلى كرنفال احتفالى.

ويبلغ عدد من لهم حق التصويت بجميع أرجاء الجمهورية 59 مليونا و78 ألفًا و138 ناخبا يصوتون فى 13 ألفا و706 لجان فرعية تمثلها 367 لجنة عامة، بإشراف 18 ألف قاض تقريبا يعاونهم 110 آلاف موظف.