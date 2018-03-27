video7
سوبر كورة
المرأة
photo7
parlmany
Ads
الأربعاء، 28 مارس 2018 04:19 ص
خالد صلاح
الرئيسية تقارير مصرية

"العاق وليد" طلع فوتوشوب.. وصاحب الصورة: "بهزر مع أخويا"

الثلاثاء، 27 مارس 2018 09:42 م
"العاق وليد" طلع فوتوشوب.. وصاحب الصورة: "بهزر مع أخويا" الصورة المتداولة





كتب محمد تهامى زكى
إضافة تعليق

حالة من الجدل عبر مواقع التواصل الاجتماعى، أثارتها لافتة انتخابية يحتوى مضمونها "عائلة الشريف ما عدا العاق وليد الشريف يؤيدون الرئيس السيسى لفترة رئاسية جديدة"، ليفاجئ رواد السوشيال أنها صورة ليست حقيقية لكنها "فوتوشوب".

الصورة المتداولة
الصورة المتداولة

 

بمجرد انتشار الصورة وتداولها على نطاق كبير حتى تصدرت الترند فى مصر بل وصلت للمركز التاسع فى قائمة ترند تويتر العالمى، ليتبين المفاجأة، بأن هذه الصورة متواجدة بمدخل الحى الأول فى مدينة دمياط الجديدة بمحافظة دمياط، لكنها لا تتضمن نفس الشعارات والعبارات المتواجدة فى الصورة المتداولة، بل حمل مضمونها "عائلة سنو يؤيدون بكل الحب الرئيس السيسى لفترة جديدة عنهم رضا الحاج عوض سنو وحمادة الحاج رضا الحاج عوض سنو"، وعائلة سنو هى إحدى العائلات الكبيرة فى دمياط.

 

الصورة الأصلية
الصورة الأصلية

 

المفاجأة الثانية كانت، خروج مصمم الصورة محمد الشريف، على برنامج تعديل الصور "فوتوشوب"، عبر مشور على حسابه الشخصى، اعترف فيه بتغيير الصورة، قائلا: "أنا لما عملت الصورة دى كنت بهزر مع أخويا مش أكتر، ومكنتش أعرف إنها هتنتشر بالغباء دا وتوصل إنها تبقى الترند الأول فى مصر، بس اللى حصل ده يدل إننا شعب غلبان نصه بيتعاطف مع أى حد، والنص التانى بيظيط فى الظيطة، وفى النهاية الشعب كله بيجامل وليد".

 

مصمم الصورة عبر فيس بوك
مصمم الصورة عبر فيس بوك

 


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

"العاق وليد الشريف يصل للعالمية".. لافتة انتخابية تثير سخرية مواقع التواصل

الانتخابات الرئاسية

انتخابات الرئاسة

انتخابات مصر

العاق وليد الشريف

الانتخابات




لا تفوتك
"الهيئة الوطنية": إلغاء ساعة الراحة تلبية للموظفين الراغبين فى التصويت

"الهيئة الوطنية": إلغاء ساعة الراحة تلبية للموظفين الراغبين فى التصويت

موعد مباراة مصر واليونان والقنوات الناقلة

موعد مباراة مصر واليونان والقنوات الناقلة

"التموين": بدء طرح الرنجة والفسيخ فى منافذ المجمعات الاستهلاكية بأسعار مخفضة 25%.. "القابضة الغذائية": ارتفاع معدلات توريد القصب لـ5 ملايين و830 ألف طن.. وشركات الجملة تنتهى من صرف المقررات التموينية لشهر مارس

"التموين": بدء طرح الرنجة والفسيخ فى منافذ المجمعات الاستهلاكية بأسعار مخفضة 25%.. "القابضة الغذائية": ارتفاع معدلات توريد القصب لـ5 ملايين و830 ألف طن.. وشركات الجملة تنتهى من صرف المقررات التموينية لشهر مارس

دفتر أحوال المواطن.. شكوى من تكدس المواطنين أمام مكتب تموين الدخيلة بالإسكندرية.. شكوى من انتشار القمامة أمام محطة مترو عزبة النخل.. وقارئ يناشد وزارة الصحة بإنشاء مستشفى بقرية المحروسة فى قنا

دفتر أحوال المواطن.. شكوى من تكدس المواطنين أمام مكتب تموين الدخيلة بالإسكندرية.. شكوى من انتشار القمامة أمام محطة مترو عزبة النخل.. وقارئ يناشد وزارة الصحة بإنشاء مستشفى بقرية المحروسة فى قنا

بالخطوات.. كيف تمنع فيس بوك من تسجيل مكالماتك ورسائلك؟

بالخطوات.. كيف تمنع فيس بوك من تسجيل مكالماتك ورسائلك؟

الوطنية للانتخابات: المشاركة تعنى الديمقراطية والمقاطعة مكسب لكارهى الوطن

الوطنية للانتخابات: المشاركة تعنى الديمقراطية والمقاطعة مكسب لكارهى الوطن

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة