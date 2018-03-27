"العاق وليد" طلع فوتوشوب.. وصاحب الصورة: "بهزر مع أخويا"







كتب محمد تهامى زكى

حالة من الجدل عبر مواقع التواصل الاجتماعى، أثارتها لافتة انتخابية يحتوى مضمونها "عائلة الشريف ما عدا العاق وليد الشريف يؤيدون الرئيس السيسى لفترة رئاسية جديدة"، ليفاجئ رواد السوشيال أنها صورة ليست حقيقية لكنها "فوتوشوب".



الصورة المتداولة

بمجرد انتشار الصورة وتداولها على نطاق كبير حتى تصدرت الترند فى مصر بل وصلت للمركز التاسع فى قائمة ترند تويتر العالمى، ليتبين المفاجأة، بأن هذه الصورة متواجدة بمدخل الحى الأول فى مدينة دمياط الجديدة بمحافظة دمياط، لكنها لا تتضمن نفس الشعارات والعبارات المتواجدة فى الصورة المتداولة، بل حمل مضمونها "عائلة سنو يؤيدون بكل الحب الرئيس السيسى لفترة جديدة عنهم رضا الحاج عوض سنو وحمادة الحاج رضا الحاج عوض سنو"، وعائلة سنو هى إحدى العائلات الكبيرة فى دمياط.



الصورة الأصلية

المفاجأة الثانية كانت، خروج مصمم الصورة محمد الشريف، على برنامج تعديل الصور "فوتوشوب"، عبر مشور على حسابه الشخصى، اعترف فيه بتغيير الصورة، قائلا: "أنا لما عملت الصورة دى كنت بهزر مع أخويا مش أكتر، ومكنتش أعرف إنها هتنتشر بالغباء دا وتوصل إنها تبقى الترند الأول فى مصر، بس اللى حصل ده يدل إننا شعب غلبان نصه بيتعاطف مع أى حد، والنص التانى بيظيط فى الظيطة، وفى النهاية الشعب كله بيجامل وليد".