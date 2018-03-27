"الصحة": استمرار انعقاد غرفة أزمات وزارة الصحة لتأمين انتخابات الرئاسة

كتب وليد عبد السلام

أكدت وزارة الصحة والسكان استمرار انعقاد غرفة الأزمات والطوارئ بالوزارة لليوم الثانى لانتخابات الرئاسية، بحضور جميع قيادات الوزارة، وذلك بديوان عام وزارة الصحة والسكان.

‏وتوفر وزارة الصحة أكياس الدم ببنك الدم كما توفر المستلزمات الطبية، بالإضافة إلى عدد من سيارات الإسعاف الموجودة فى المحافظة للتأكد من تنفيذ الخطة التأمينية الطبية الموضوعة على أرض الواقع.

ووجه وزير الصحة والسكان، برفع درجة الاستعداد بجميع المستشفيات إلى الدرجة القصوى مع الغاء الاجازات للفرق الطبية.