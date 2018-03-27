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إقبال كبير من السيدات للإدلاء بأصواتهن فى الساعة الأخيرة بكفر الشيخ

الثلاثاء، 27 مارس 2018 09:02 م
إقبال كبير من السيدات للإدلاء بأصواتهن فى الساعة الأخيرة بكفر الشيخ انتخابات رئاسة الجمهورية





كفر الشيخ – محمد سليمان
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شهدت لجان محافظة كفر الشيخ إقبالا كبيرًا فى الساعة الأخيرة للإدلاء بأصواتهن فى الانتخابات الرئاسية باليوم الثانى.

قال المستشار أحمد شطا رئيس النيابة الكلية بكفر الشيخ ، ورئيس لجنة المدرسة الفندقية بكفر الشيخ ، إن المدرسة شهدت اقبالاً كبيراً من السيدات والرجال فى الساعة الأخيرة قبل غلق باب التصويت.

وأضاف شطا لـ"اليوم السابع"، أن كل التيسيرات مقدمة للناخبين والناخبات فى اللجنة، مؤكداً أنه لاحظ حضور أسر بأكلمها للإدلاء بأصواتهم.

يذكر أن عدد من لهم حق التصويت بجميع أرجاء الجمهورية 59 مليونا و78 ألفًا و138 ناخبا يصوتون فىة  13 ألفا و706 لجان فرعية تمثلها 367 لجنة عامة، بإشراف 18 ألف قاض تقريبا يعاونهم 110 آلاف موظف.

1--المستشار-أحمد-شطا-رئيس-النيابة-الكلية
 

 

2--الام-المثالية-تحمل-العلم-المصري-وتدلي-بصوتها

 

3--السيدات-ترافق-أنجالهم
 

 

4--التوافد-من-السيدات
 

 

5--سيدة-تدلي-بصوتها
 

 

6--اسرة-بأكملها-تتوافد-على-اللجان
 

 

7--جانب-من-التصوي
 

 

9--جانب-من-عمليات-التصويت
 

 

 


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