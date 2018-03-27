ألبانيا: القبض على 5 أشخاص حاولوا تهريب مهاجرين سوريين إلى الجبل الأسود

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ألقت الشرطة الألبانية القبض على 5 أشخاص كانوا ينقلون 23 مهاجرًا سوريًا إلى الجبل الأسود المجاروة.

ونقلت شبكة إيه بى سى الإخبارية الأمريكية، اليوم الثلاثاء، عن بيان للشرطة الألبانية أن الخمسة أشخاص كانوا ينقلون السوريين عبر سيارات أجرة عندما تم توقيفهم، لافتًا إلى أن السوريين كانوا يرغبون فى الوصول للنمسا.

ويواجه الخمسة أشخاص اتهامات بالمساعدة فى العبور غير الشرعى للحدود، وربما يقبعون فى السجن لمدة تصل إلى 10 أعوام.