وزير العدل: المشاركة فى الانتخابات دعم لجهود التنمية والقضاء على الإرهاب

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أدلى المستشار حسام عبد الرحيم وزير العدل بصوته فى الانتخابات الرئاسية صباح اليوم الاثنين، وذلك بمقر لجنته الانتخابية داخل مدرسة بدر الإعدادية بمنطقة الدقى.

وقال وزير العدل - فى تصريح لوكالة أنباء الشرق الأوسط - إنه حرص على المشاركة فى الانتخابات منذ الصباح الباكر، حيث توجه إلى مقر لجنة الاقتراع المقيد بها فى الساعة التاسعة و5 دقائق صباحا، إيمانا منه بأهمية المشاركة الفاعلة فى العملية الانتخابية تأكيدا لأهداف ومبادىء ثورة 30 يونيو، وجهود مكافحة الإرهاب والقضاء عليه فى إطار الاستراتيجية الشاملة التى وضعتها الدولة.

ودعا المستشار حسام عبد الرحيم جموع المواطنين المصريين من كافة الطوائف والفئات والأعمار، إلى الحرص على المشاركة القوية والكثيفة فى العملية الانتخابية، إعمالا لحقهم الدستورى والقانوني، مؤكدا أن المشاركة تعنى - بالضرورة - استكمال مسيرة البناء والتنمية التى تخوضها مصر فى الوقت الحالي.

وأشار إلى أن المشاركة الإيجابية الفاعلة فى الانتخابات الرئاسية تبعث أيضا برسالة إلى الجميع، بالداخل والخارج، أن مصر على قلب رجل واحد ضد الإرهاب والجماعات الإرهابية التى تستهدف أمن واستقرار مصر، وأن الوطن يسير بخطى ثابتة نحو الاستقرار والتنمية المستدامة.