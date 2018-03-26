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وزير الرى بعد الإدلاء بصوته بالانتخابات للمواطنين: "ده حقكم انزلوا شاركوا"

الإثنين، 26 مارس 2018 10:12 ص
وزير الرى بعد الإدلاء بصوته بالانتخابات للمواطنين: "ده حقكم انزلوا شاركوا" الدكتور محمد عبد العاطى وزير الموارد المائية والرى





كتبت أسماء نصار
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أدلى الدكتور محمد عبد العاطى، وزير الموارد المائية والرى، بصوته فى الانتخابات الرئاسية منذ قليل وذلك فى اللجنة رقم 5 بمدرسة مدينة الوحدة بمنطقة زهراء المعادى.

ووجه عبد العاطى رسالة للمواطنين قائلاً : " ده حقكم .. انزلوا شاركوا"، مؤكداً أن العملية الانتخابية سهلة وفيها شفافية كاملة ويتم التأكد من شخصية الناخب ووضع الحبر الفسفورى عقب الإدلاء بصوته.

وأضاف عبد العاطى فى تصريحات خاصة لـ " اليوم السابع"  أن المواطنين فى حالة فرح أمام اللجان.

ويبلغ عدد الناخبين فى محافظة القاهرة 7 ملايين و409 آلاف و843 مواطنا يصوتون فى 1410 لجنة فرعية، تشرف عليها 44 لجنة عامه و 823 مركزا انتخابيا.

 ويبلغ عدد من لهم حق التصويت بجميع أرجاء الجمهوية 59 مليونا و78 ألفاً و138 ناخبا يصوتون فى 13 ألف و706 لجنة فرعية تمثلها 367 لجنة عامة بإشراف 18 ألف قاضيا تقريبا يعاونهم 110 ألف موظف.


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