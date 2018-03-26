وزارة الكهرباء: بدء المرحلة الثانية من تركيب 250 ألف عداد ذكى أبريل المقبل

كتبت رحمة رمضان

أكد مصدر مسئول بوزارة الكهرباء و الطاقة المتجددة، أنه سيتم البدء فى المرحلة الثانية من المشروع التجريبى لتركيب 250 ألف عداد ذكى بمختلف أنحاء الجمهورية، خلال شهر أبريل المقبل بعد انتهاء عملية التقييم للمرحلة الأولى.

و أوضح المصدر، فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع" أنه تم الانتهاء من تركيب 2500 عداد ذكى حتى الآن، موضحا أن جميع هذه العدادات الذكية تم استيرادها من الخارج، لافتا إلى أن المرحلة الثانية ستدخل الصناعة المحلية فى العدادات الذكية بنسبة 20 %

و أشار إلى أنه من المقرر أن يكون باقى العدادات الذكية التى سيتم تركيبها للمواطنين من التصنيع المحلى بنسبة 100%.

الجدير بالذكر، أن العدادات الذكية لها عدة مميزات تعود على المستهلك والدولة و أهمها ترشيد الطاقة و القضاء على مشاكل القراءات الخاطئة مع المستهلكين، و يمكن شحن رصيد العداد بواسطة الهاتف المحمول قبل الاستهلاك، ويمكن للمشترك أو من ينوب عنه شحن الكارت فى أى وقت من مراكز الشحن المخصصة ومن خلال التليفون المحمول قبل الاستهلاك أو بعده.