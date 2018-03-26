نقيب المحامين بالقاهرة: المشاركة فى الانتخابات دعم للدولة ضد مخططات الهدم







كتب محمد تهامى زكى

أكد محمد عثمان، نقيب المحامين بالقاهرة، أن المشاركة فى الانتخابات واجب وطنى ودعم للدولة المصرية ضد مخططات الهدم والتقسيم.

وكتب عثمان عبر حسابه على فيس بوك: "المشاركة فى الانتخابات واجب وطنى ودستورى ودعم للدولة المصرية فى مواجهة مخططات الهدم والتقسيم".

ويبلغ عدد من لهم حق التصويت بجميع أرجاء الجمهورية 59 مليونا و78 ألفاً و138 ناخبا يصوتون فى 13 ألف و706 لجنة فرعية تمثلها 367 لجنة عامة بإشراف 18 ألف قاضيا تقريبا يعاونهم 110 ألف موظف.